„Pommes“ Grün-Weiß

Kevin Möhwald folgt bei Werder auf Zlatko Junuzovic. Florian Kohfeldt bekommt damit den gewünschten „Zwischenraumspieler“ – aber einen mit etwas anderen Stärken als Junuzovic.

„Wir brauchen einen Spieler, der sich in den Zwischenräumen wohlfühlt und keinen, der da draußen an der Linie klebt“, hatte Werder-Coach Florian Kohfeldt das Aufgabenprofil des Neuen, der auf Zlatko Junuzovic folgen soll, umrissen. Nun hat er ihn in Kevin Möhwald vom 1. FC Nürnberg bekommen.

Ähnliche Fähigkeiten hatte Werders Chefcoach auch immer wieder an Junuzovic hervorgehoben, der in der Regel auf der Achterposition oder auf dem linken Flügel zum Einsatz kam. In der Praxis bewegte sich Junuzovics Einflussbereich stets irgendwo zwischen Außenbahn und Zehnerraum, gerne zwischen den Linien der gegnerischen Formation. Spielfeldzonen, in denen auch Nürnbergs Kevin Möhwald gerne auftaucht. Kohfeldt kennt den 24-Jährigen, der ablösefrei zu Werder wechselt, gut. „Er kann sich gut in den Zwischenräumen bewegen und hat auch strategisch Stärken“, hatte der Werder-Trainer den Nürnberger schon vor dem Transfer gelobt.

Möhwald stellt in der kommenden Saison eine zusätzliche Option im Bremer Kader dar. In manchen Punkten ähnelt das Spiel des ehemaligen U20-Nationalspielers dabei dem von Junuzovic, es finden sich allerdings auch einige Unterschiede im Spielstil.

Stark aus der zweiten Reihe

Möhwalds Spitzname lautet „Pommes“. Der Grund dafür findet sich in seiner Zeit bei Rot-Weiß Erfurt: Damals nahm es der junge Möhwald mit der sportlergerechten Ernährung nicht ganz so genau. Heute, als austrainierter Profi, der seit drei Jahren Leistungsträger in der 2. Bundesliga ist, könnte man auch auf die Idee kommen, der Kosename sei eine Anlehnung an den ehemaligen Handball-Nationalspieler Pascal „Pommes“ Hens, einst bekannt für Torgefahr aus dem Rückraum: Mit seinem starken rechten Fuß ist Möhwald eine stete Gefahr aus mittlerer Distanz. Gerne setzt Möhwald sich in Umschaltsituationen an die Strafraumkante ab, wenn seine Mitspieler den Ball über den Flügel nach vorne tragen, um von dort zum Abschluss zu kommen.

Siebenmal war Möhwald in dieser Saison erfolgreich, in der Regel aus dem zentralen Mittelfeld heraus. Zumeist setzt Nürnberg-Coach Michael Köllner den starken Passspieler Möhwald als einen von zwei Achtern ein, oft als spielstarken Nebenmann des torgefährlichen und zweikampfstarken Hanno Behrens, der immer wieder in die Tiefe startet. Allrounder Möhwald daneben soll sich als Ballverteiler regelmäßig in den Aufbau einschalten, ist hier präsenter als Junuzovic es bei Werder häufig war. Die Rolle als eher unterstützender Spieler im Zentrum erklärt auch, weshalb Möhwalds Assist-Zahl von zwölf Vorlagen in der Vorsaison auf nur eine in der laufenden Saison geschrumpft ist: Im Vorjahr war Möhwald als Zehner im 4-2-3-1 höher auf dem Feld involviert, außerdem verteilen sich die Nürnberger Standards inzwischen auf mehrere Schultern.

Andere Schwerpunkte im Passspiel

In einigen Bereichen ist Junuzovic Möhwald zweifelsohne noch voraus: Die Vehemenz des Österreichers im Anlaufen des ballführenden Gegenspielers bringt der etwas weniger dynamische Möhwald nicht ganz auf den Platz, auch das schnelle, vertikale Umschaltspiel mit einem Kontakt, eine herausragende Stärke von Werders scheidendem Kapitän, dürfte in manchen Spielen ein wenig fehlen. Möhwald spielt etwas ruhiger, der starke rechte Fuß und die Fähigkeiten im Kombinationsspiel erinnern aber mitunter durchaus an Junuzovics Qualitäten.

Insgesamt hat sich Werder mit Möhwald einen vielseitigen Mittelfeldspieler gesichert, ohne eine Ablöse zahlen zu müssen. Mit 24 Jahren besitzt Möhwald, noch ohne Bundesligaerfahrung und oft als Spätentwickler beschrieben, durchaus noch Luft nach oben. Nach drei guten Saisons in der 2. Bundesliga ist der Sprung in die nächsthöhere Spielklasse nur folgerichtig. Auch, wenn Möhwald das Bremer Spiel wohl nicht auf Anhieb prägen wird: Als günstiger, Kohfeldts Anforderungen erfüllender Allrounder im Zentrum oder auf den offensiven Außenposition eignet sich Möhwald durchaus für die Junuzovic-Nachfolge.