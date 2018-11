Polizei "rettet" Einhorn nach Werder-Spiel

Eine Elfjährige aus Osterholz-Scharmbeck besuchte kürzlich mit ihren Eltern Werders Saisonfinale in Mainz – samt Kuscheltier als Glücksbringer. Als dieses verloren ging, musste die Polizei eingreifen.

Eigentlich hatte es ein ganz normaler Fußballnachmittag werden sollen. Ein bisschen Werders Auftritt beim FSV Mainz 05 verfolgen und ein schönes Wochenende genießen. So jedenfalls hatte es sich eine Familie aus Osterholz-Scharmbeck gedacht. Unweit von Mainz, in Flörsheim, war ein Hotel bezogen worden, doch bei der Abreise passierte das Missgeschick. Die elfjährige Tochter vergaß ihr Kuscheltier, ein glückbringendes Einhorn. Nach Polizeiangaben war dieses ein Geschenk einer mittlerweile verstorbenen Tante, weshalb das Plüschwesen eine besondere Bedeutung für das Mädchen gehabt habe.

Das Problem: Hotelangestellte hatten das Einhorn zwar entdeckt und aufbewahrt, schickten es jedoch trotz mehrmaliger Nachfragen der Familie nicht nach Osterholz-Scharmbeck. Daraufhin wendete sich die Mutter in der Vorwoche an die Polizei in Flörsheim. "Als ,Freund und Helfer' war es eine Ehrensache, dass ein Team das Einhorn während einer Streifenfahrt einsammelte", teilten die Beamten später via Facebook mit. Die entstandenen Kosten wurden dabei aus der "Flörsheimer Kaffeekasse" bezahlt, für das Mädchen gab es zudem noch ein weiteres Kuscheltier in Form eines Polizeilöwen dazu. "Eigentlich gar kein größerer Einsatz und für uns eine Selbstverständlichkeit, aber wer kann schon behaupten, ein echtes Einhorn gerettet zu haben", erklärten die Ordnungshüter weiter.