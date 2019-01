Poker um Kruse

Die Gerüchte um eine Rückkehr Max Kruses nach Gladbach läuten eine Phase ein, die für Werder zur Herausforderung werden könnte. Doch zumindest dieser Transfer ist unwahrscheinlich.

Werder hat Schützenhilfe geleistet mit dem 2:2 gegen Eintracht Frankfurt: Borussia Mönchengladbachs Vorsprung auf den fünften Tabellenplatz beträgt nun erstmals in dieser Saison acht Punkte. Sogar Sportdirektor Max Eberl, der sonst so zurückhaltend agiert, wenn es um konkrete Saisonziele geht, hat die Jagd auf die Champions League damit offiziell eröffnet. Zweimal in ihrer Vereinsgeschichte erreichte die Borussia die Königsklasse, einmal war dieser Erfolg unter anderem mit einem Namen verbunden: Max Kruse.

Der war mit elf Toren und neun Assists in der Saison 2014/15 maßgeblich am dritten Platz der Gladbacher beteiligt. Anschließend verabschiedete er sich in Richtung VfL Wolfsburg. Allein diese Fakten sollten Werder aufhorchen lassen, wenn der „Express“ berichtet, dass die Borussia eine Rückholaktion ins Auge fasse. Am ebenfalls kolportierten Interesse der anderen Borussia aus Dortmund ist nichts dran. Beim BVB sind die Verantwortlichen froh, sich im Sommer einen deutlich homogeneren Kader gebastelt zu haben als in den Vorjahren.

Dafür wären Kruses mangelnde Stromlinienförmigkeit und seine Freigeist-Qualitäten gerade für Gladbach ein gewichtiges Argument, um sich näher mit dem ablösefreien Werder-Kapitän zu beschäftigen. Manager Eberl hat in der Vergangenheit häufig betont, dass seine Mannschaft sehr „sauber“ sei, wie er es nannte, also besonders viele Leistungsträger nette Jungs von nebenan verkörpern. Heute ist es – egal ob defensiv mit Yann Sommer und Matthias Ginter oder offensiv mit Lars Stindl und Jonas Hofmann – nicht anders. Als Profi mit Ecken und Kanten setzte Kruse für die „Elf vom Niederrhein“ bereits von 2013 bis 2015 wichtige Impulse. Bei RTL Nitro hatte sich Eberl am Montagabend lobend über Kruse geäußert und erklärt, im Fußball nie etwas ausschließen zu können. Auf Mein-­Werder-Nachfrage, ob ernst zu nehmendes Interesse an einer Rückholaktion bestehe, sagte Eberl am Dienstag: „Eher nicht.“

Kruse und Hecking haben eine Vorgeschichte

Frank Baumann wollte das Gerücht nicht kommentieren, Werders Sportchef verwies nur auf einen Faktor, der mögliche Wechselambitionen Kruses in Richtung Gladbach schmälern dürfte. „Wer ist denn dort Trainer und hat gerade verlängert?“, fragte Baumann rhetorisch. Kruse träfe in Gladbach auf seinen ehemaligen Wolfsburg-Trainer Dieter Hecking, der 2015/16 zahlreiche Eskapaden seines Offensivspielers kommentieren musste. Das Verhältnis der beiden gilt als zerrüttet, auch weil Kruse bei Hecking andauernd zur Gewichtskontrolle musste. Vor allem der Faktor Image lässt Werder auf eine Vertragsverlängerung hoffen. Auch wenn Kruses Fettabsaugung und sein übermäßiger Nutella-Konsum in den vergangenen Monaten für Schlagzeilen gesorgt haben, ist er im Vergleich zu früher skandalfrei und füllt seine Kapitänsrolle mit großem Verantwortungsbewusstsein aus. In Bremen, so ist es aus dem Verein zu vernehmen, habe Kruse die besten Möglichkeiten, sein Image reinzuwaschen. Sowohl der Trainer- als auch der Managerjob seien ihm in der Zukunft zuzutrauen.

Während die Verlängerungen von Maximilian und Johannes Eggestein nach Mein-Werder-Informationen bevorstehen, hat der Klub bei Kruse zwar gute Karten, dürfte aber in den kommenden Monaten noch mit zahlreichen Gerüchten um die Zukunft des 30-Jährigen konfrontiert werden. Für Werder könnte es ein anstrengender Spagat werden: Einerseits gilt es, die Abhängigkeit von Kruse zu verringern. Andererseits soll er unbedingt gehalten werden – weil er Qualitäten hat, die ihn weiterhin für größere Klubs interessant machen.