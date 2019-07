Pokaltickets ab Freitag erhältlich

In der ersten Pokalrunde trifft Werder im Weserstadion auf den SV Atlas, die Delmenhorst haben nun alle Details zum Kartenverkauf geklärt. Die Tickets werden ab dem kommenden Freitag, 5. Juli, erhältlich sein.

Wie Werder mitteilte, können in der Zeit vom 5. Juli bis 8. Juli Karten ausschließlich online über die vereinseigene Internetseite vorbestellt werden. „Alle Bestellungen, die in diesem viertägigen Zeitraum eingehen, werden gleichrangig behandelt“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Klubs.

Ab Dienstag, 9. Juli, sind die Karten dann auch direkt im Werder-Ticketcenter am Stadion erhältlich sowie in allen Zeitungshäusern des WESER-KURIER und des Delmenhorster Kreisblatts. "Wer in die Fankurve des SV Atlas möchte, muss die Kategorie "West“ oder „Atlas Delmenhorst Stehplatz“ buchen", teilt Werder mit. Die Kartenpreise liegen zwischen 15 und 40 Euro.