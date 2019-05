Pokalhelden von 2009 feiern Jubiläum

Neben den Pokalsiegern von 1994 sind beim Tag der Fans am 3. August auch die Pokalsieger von 2009 zu Gast. Das teilte Werder jetzt mit.

Mesut Özil traf, Tim Wiese hielt seinen Kasten sauber, Diego und Frank Baumann spielten zum letzten Mal für Werder. Am 30. Mai 2009 gewannen die Bremer das DFB-Pokal-Finale gegen Leverkusen mit 1:0 und holten ihren bislang letzten Titel. Dieses zehnjährige Jubiläum feiert Werder beim Tag der Fans am 3. August rund ums Weserstadion. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, werden einige der Pokalhelden von 2009 dort zu Gast sein. Welche Spieler genau erwartet werden, gab Werder nicht bekannt.

Somit werden beim Tag der Fans zwei Pokalsieger-Teams gefeiert. Neben den Pokalhelden von 2009 sind nämlich auch die Pokalhelden von 1994 eingeladen, um das 25-jährige Jubiläum dieses Triumphes gebührend zu begehen.