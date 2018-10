Pokalduell der Gegensätze

Werder will im DFB-Pokal gegen den Viertligisten SC Weiche Flensburg eine Reaktion auf die 2:6-Klatsche gegen Leverkusen zeigen. Weiche-Kapitän Christian Jürgensen kommt die Bremer Niederlage gar nicht gelegen.

Christian Jürgensen saß am Sonntagabend vor dem Fernseher und was er sah, gefiel ihm überhaupt nicht. Am Mittwoch trifft er mit dem Regionalligisten SC Weiche Flensburg in der zweiten DFB-Pokalrunde auf Werder (18.30 Uhr), daher verfolgte der Innenverteidiger die Bremer 2:6-Pleite gegen Leverkusen natürlich genau. „Für uns ist das eher ein Nachteil“, sagt Jürgensen zu Mein Werder. „Im Gefühl des Sieges hätten uns die Bremer vielleicht eher unterschätzt, aber jetzt müssen sie etwas gutmachen.“

Für den Weiche-Kapitän ist klar: Nur wenn die Flensburger am Leistungslimit spielen und Werder die Partie etwas zu lässig angeht, hat der Viertligist eine Chance auf die große Überraschung. Im Sommer verpasste das Team aus dem hohen Norden den Drittliga-Aufstieg in der Relegation gegen Cottbus (0:0/2:3) knapp, aktuell belegen die Flensburger in der Regionalliga Nord den dritten Platz. Am Freitag verloren sie das Topspiel beim Zweiten VfB Lübeck mit 1:3 – ausgerechnet in Lübeck, wo der SC Weiche auch Werder empfängt, weil es in Flensburg kein Flutlicht gibt. „Vielleicht war das Pokalspiel dabei schon ein wenig im Hinterkopf, auch wenn das natürlich nicht so sein sollte“, sagt Jürgensen, der das Duell mit Werder vor rund 9000 Zuschauern als „etwas ganz Besonderes“ bezeichnet.

Den Flensburgern, die fast alle noch ganz normalen Jobs neben dem Fußball nachgehen und gegen Werders U23 1:1 spielten, steht also ein echter Höhepunkt bevor, für die Bremer Bundesliga-Profis ist es dagegen eine Pflichtaufgabe. „Es ist gut, dass es jetzt direkt weitergeht“, sagt Verteidiger Milos Veljkovic. Werder kann somit schnell eine Reaktion auf die Klatsche gegen Leverkusen zeigen. Trainer Florian Kohfeldt versprach nach dem 2:6 bereits einen Sieg im Pokalspiel und den Einzug ins Achtelfinale. Verzichten muss er dabei wohl auf Mittelfeldspieler Philipp Bargfrede, der nach seinem Muskelfaserriss erst am Sonntag bei der Partie in Mainz wieder dabei sein soll. Bei Abwehrchef Niklas Moisander, der mit muskulären Problemen im Oberschenkel gegen Leverkusen ausfiel, könnte es schon für einen Einsatz gegen Flensburg reichen. Das entscheidet sich aber kurzfristig.