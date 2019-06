Pokalderby gegen Atlas darf im Weserstadion steigen

Der SV Atlas Delmenhorst und Werder dürfen im Weserstadion spielen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund jetzt bekannt.

Große Erleichterung beim SV Atlas Delmenhorst: Der Oberligist darf sein Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Werder Bremen im Weserstadion ausrichten. Diese Entscheidung gab der Deutsche Fußball-Bund am Mittwochnachmittag bekannt. Die Partie wird zwischen dem 9. und 12. August ausgetragen. „Mit dem Spiel im Weserstadion geht für uns alle ein Kindheitstraum in Erfüllung“, jubelte Atlas-Sportvorstand Bastian Fuhrken auf Mein-Werder-Nachfrage. Präsident Manfred Engelbart sagte: „Der SV Atlas freut sich sehr, dass der DFB dem vorgelegten Antrag gefolgt ist und unserem Jahrhundertspiel eine würdige Bühne bietet. Es wird ein großes Fußballfest vor großes Kulisse werden.“

Zudem erleichtere die Entscheidung pro Weserstadion die Planung ungemein, ergänzte Fuhrken. Die Statuten des DFB verbieten eigentlich einen Tausch des Heimrechts. „Wir konnten dem DFB aber aufzeigen, dass wir als Gastgeber auftreten“, betonte Fuhrken. Es handelt sich also nicht um einen Heimrechttausch, sondern der SV Atlas mietet das Weserstadion und tritt als Gastgeber auf.

Eine wirkliche Alternative zum Weserstadion als Spielort hatte es für den Oberligisten auch nicht gegeben. Das Städtische Stadion in Delmenhorst fasst nur maximal 6000 Zuschauer und erfüllt die Auflagen des DFB nicht. Das Stadion in Oldenburg ist an dem Wochenende bereits belegt. Ein Umzug nach Osnabrück, Bremerhaven oder Wilhelmshaven war für die Delmenhorster keine Option.

Paragraf wird ergänzt

In der Mitteilung des Verbandes heißt es, das DFB-Präsidium habe den entsprechenden Paragrafen der DFB-Spielordnung ergänzt. Ein Verzicht auf das Heimrecht liege demnach nicht vor, wenn zwei Teilnehmer dasselbe Stadion für ihre Spiele benannt haben und anschließend gegeneinander ausgelost werden. „Mit der Ergänzung wird klargestellt, dass kein Verzicht auf das Heimrecht im Sinne der Bestimmung vorliege, wenn der Heimverein bereits das Stadion des Spielgegners als sein Heimstadion benannt habe, ohne dass er wusste, dass der Verein, der dieses Stadion üblicherweise nutzt, der zukünftige Spielgegner sein wird“, schreibt der Verband.

Genau das war beim SV Atlas der Fall. Der Oberligist hatte vor der Auslosung das Bremer Weserstadion und das Oldenburger Marschwegstadion als Ausweichstätten angegeben. Da für das Pokalderby gegen Werder mindestens 30.000 Zuschauer realistisch sind, ist das Weserstadion zweifellos der am besten geeignete Ort für die Partie. Auch Werder profitiert, denn die Zuschauereinnahmen werden im DFB-Pokal zwischen beiden Vereinen aufgeteilt. Bereits vor der Entscheidung des DFB hatte der SV Atlas mit der Bremer Weser-Stadion GmbH über planerische Details gesprochen. Beide Seiten einigten sich problemlos.

Die Ostkurve bleibt den Werder-Fans erhalten, auch wenn die Delmenhorster offiziell als Gastgeber fungieren. Die Atlas-Anhänger dürfen die komplette Westkurve nutzen, wie Werder mitteilte. Alle Fans, die beim SV Werder bereits Tickets für ein Pokal-Auswärtsspiel vorbestellt haben, werden in Kürze per E-Mail informiert. Die erste Bestellung ist hinfällig, teilte Werder mit. Die gewohnten Vorkaufsrechte bei Heimspielen für Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder gelten nicht. Laut dem SV Atlas startet der Kartenvorverkauf für das Pokalderby voraussichtlich Ende kommender Woche. Die Fans können dann in Delmenhorst, in Bremen und im Internet Karten erwerben. Die Ticketpreise und Vorverkaufsstellen sollen zeitnah bekannt gegeben werden.