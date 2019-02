Pokal-Auslosung am Sonntag

Am Sonntag ab 18.15 Uhr wird ausgelost, gegen wen Werder im Viertelfinale des DFB-Pokals spielt. Die Ziehung findet live in der ARD-„Sportschau“ statt.

Im Achtelfinale hat Werder Borussia Dortmund im Elfmeterschießen ausgeschaltet, nun wartet das Viertelfinale des DFB-Pokals. Gegen wen Werder in der nächsten Runde spielen muss, entscheidet sich am Sonntag, den 6. Februar ab 18.15 Uhr. Die Ziehung erfolgt live in der „Sportschau“ der ARD. Gezogen werden die Loskugeln von dem Handballer Fabian Böhm.

Neben Werder haben sich auch die Zweitligisten Hamburger SV, Heidenheim und Paderborn für das Viertelfinale qualifiziert. Am Mittwoch duellieren sich noch Kiel und Augsburg, Leipzig und Wolfsburg, Schalke und Düsseldorf sowie Hertha und die Bayern.

Gespielt werden die Viertelfinals am 2. und 3. April.