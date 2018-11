Pluspunkte für Kainz

Müde waren die Werder-Spieler, und die Beine waren schwer. Florian Kainz schaffte es trotzdem, beim Turnier in Essen einen engagierten Auftritt hinzulegen. Sehr zur Freude seines Chefs.

„Er hat am Freitag 90 Minuten gespielt, kam heute rein, hat noch einmal 45 gespielt und ist ein Aktivposten gewesen.“ Diesen Satz sagte Cheftrainer Florian Kohfeldt am Sonnabend nach dem Blitz-Turnier in Essen über Florian Kainz. Ein Lob, das ja, aber eigentlich kein großer Satz, über den man länger diskutieren müsste. Diesmal aber schon.

Denn Werder hatte in Essen ohne Kainz einen enttäuschenden 45-minütigen Auftritt gegen Rot-Weiss Essen hingelegt, der sehr leicht mit der strapaziösen Anreise und neun intensiven Trainingstagen zu entschuldigen gewesen wäre. Genau diese Argumente ließ Kohfeldt aber nicht gelten. Denn dass es auch schon im Spiel gegen Essen anders gegangen wäre, bewies jemand wie Kainz im zweiten Spiel des Tages gegen Huddersfield Town.

Kainz schoss nicht nur das Tor zum 1:0-Sieg über den Gegner aus der Premier League, sondern hatte auch sonst mehrere auffällige Szenen. Seinem Cheftrainer hat das gefallen. „Noch haben diese Ergebnisse auf den Bundesliga-Start keine Auswirkung“, sagte Kohfeldt, „aber was kein Spieler löschen kann, sind die Erkenntnisse, die ich in dieser Zeit sammle. Und deshalb geht es in jedem Spiel auch für die Spieler um etwas.“ Heißt: Florian Kainz hat’s richtig gemacht, er hat Pluspunkte gesammelt.