Plogmanns Chance auf Spielpraxis

Welche Erfahrung ist wertvoller? Bei den Profis auf der Bank zu sitzen oder in der U23 zu spielen? Im Fall von Ersatztorwart Luca Plogmann kommt Werder in dieser Frage nun der Spielplan zur Hilfe.

Jiri Pavlenka hat auch am Dienstag wieder trainiert. Diesmal sogar schon wieder mit dem Ball. Damit sieht es so aus, als könne Werder am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg wieder mit Pavlenka im Tor planen. Werder hätte dann auf der Torwartposition ein Problem weniger zu lösen. Luca Plogmann könnte in diesem Fall wie in den Wochen zuvor als Ersatz auf der Bank Platz nehmen. Das ist einerseits sehr schön für den Teenager, denn mit 18 ist er so nahe dran an der Fußball-Bundesliga, wie das kein Werder-Torwart vor ihm in dem Alter je war. Gegen Eintracht Frankfurt musste Plogmann vor zehn Tagen tatsächlich sogar einspringen. Eine unbezahlbare Erfahrung für einen 18-Jährigen. Aber der Alltag für Ersatztorhüter sieht eigentlich so aus: Sie sitzen 90 Minuten lang draußen.

Für einen jungen Mann wie Plogmann, der noch in der A-Jugend spielen dürfte, ist das nicht unproblematisch. Denn gute Torhüter, so sagt man, reifen normalerweise nur auf eine Weise: indem sie spielen, spielen, spielen. Bisher hält sich Plogmanns Spielpraxis in dieser Saison aber in Grenzen. Für die Regionalliga-Mannschaft stand er erst zweimal auf dem Platz, am zweiten Spieltag gegen den HSV II (4:0) und kürzlich im Wochentagsspiel gegen Flensburg (1:1). Es waren seine ersten Pflichtspiele im Herrenbereich überhaupt.

Gut möglich nun, dass Plogmann in den nächsten Wochen häufiger bei der U23 im Tor stehen wird. Denn der Spielplan meint es gut mit Werder. In den nächsten Wochen kollidieren die Spieltermine von Profis und U23 nur selten. Erst ab Anfang November gibt es an vier Wochenenden Überschneidungen, vorher könnte Plogmann an einem Tag bei den Profis auf der Bank sitzen und am nächsten Tag für die U23 spielen, konkret vier Mal: gegen den FC St. Pauli II, Hannover 96 II, Egestorf und Rehden.

Ein Automatismus lässt sich daraus aber nicht ableiten. Björn Schierenbeck, Direktor des Leistungszentrums, sagt zu Mein Werder: „Wir stehen in engem Austausch und entscheiden immer im Sinne des einzelnen Spielers, also danach, was in der aktuellen Situation gerade am meisten Sinn macht.“ Von Woche zu Woche, von Spiel zu Spiel. Schierenbeck nennt das Beispiel Josh Sargent: Im Fall des jungen Stürmers hatten sich Werders Verantwortliche dafür entschieden, ihn vergangene Woche lieber in zwei Testspielen an der Seite von Max Kruse, Claudio Pizarro und Davy Klaassen zum Einsatz zu bringen als ihn für das Regionalliga-Spiel in Jeddeloh zu nominieren.

Die Termine der Profis und der U23 in den nächsten Wochen:

Wochenende 22./23. September: Profis am Sonnabend in Augsburg, U23 am Montag gegen FC St. Pauli II

Wochentagsspiel: Profis gegen Hertha am 25. September

Wochenende 29./30. September: Profis am Sonnabend gegen VfB Stuttgart, U23 am Sonntag bei Hannover 96 II

Wochenende 5./6. Oktober: Profis am Sonnabend gegen Wolfsburg, U23 am Sonntag gegen Egestorf

Länderspielpause: U23 in Rehden am 12. Oktober

Wochenende 19./20. Oktober: U23 am Freitag beim VfB Lübeck, Profis am Sonnabend in Schalke

Wochenende 27./28. Oktober: U23 am Sonnabend gegen den VfL Oldenburg, Profis am Sonntag in Leverkusen

DFB-Pokal: Profis am 30./31. Oktober in Flensburg