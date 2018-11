Plea bestraft Werders Fehler

Werder hat die dritte Bundesliga-Niederlage in Folge kassiert. Gegen Borussia Mönchengladbach wachten die Bremer erst nach einem deutlichen Rückstand auf, doch das war zu spät. Sie verloren mit 1:3.

Mutig sollte Werder spielen. Das war Florian Kohfeldt ganz wichtig. Vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach hatte der Werder-Trainer diese Forderung fast mantraartig wiederholt. Tatsächlich spielten die Bremer gegen den Tabellenzweiten auch mutig, allerdings erst, als das Spiel praktisch schon verloren war. Als sie mit 0:3 zurücklagen, stürmten sie plötzlich voller Elan nach vorne, da war es aber bereits zu spät. Werder unterlag Gladbach am Sonnabend mit 1:3 (0:1) und kassierte damit die dritte Liga-Niederlage in Serie. Der starke Saisonstart ist Vergangenheit, angesichts des schwierigen Restprogramms vor der Winterpause droht den Bremern nun sogar der tabellarische Absturz. „Wir stehen nicht mehr so kompakt wie in den ersten acht Spielen und kriegen dumme Gegentore“, sagte Kapitän Max Kruse.

Dabei hatte sich Kohfeldt einiges überlegt, um den starken Gladbachern das Leben schwer zu machen. Werder wechselte ständig die Grundordnung, spielte hinten mal mit einer Dreierkette, in der Nuri Sahin den zentralen Part übernahm, mal mit einer Viererkette und manchmal auch mit einer Fünferkette. Philipp Bargfrede, der das Abschlusstraining noch angeschlagen verpasst hatte, übernahm die Sechser-Position in einem Mittelfeld, das oft in Rautenformation agierte, aber auch immer wieder rochierte. Einziger echter Stürmer war Martin Harnik, der erstmals seit Ende September in der Startelf stand.

Die ausgeklügelte Taktik der Bremer sorgte allerdings dafür, dass sie anfangs viel mit sich selbst zu tun hatten. Die Mannschaft musste sich erst finden, und die Anfangsphase gehörte somit eindeutig den Gladbachern, die durch ein starkes Pressingverhalten bestachen. In der fünften Minute hatte Werder Glück, dass Tobias Strobl den Ball nach einer Ecke im Liegen knapp am Tor vorbei spitzelte.

Klaassen im Pech

Von den Gastgebern war im ausverkauften Weserstadion zunächst nicht viel zu sehen, bis Maximilian Eggestein mit zwei Aktionen den Bann brach. Erst zog der U21-Nationalspieler energisch nach innen und schoss mit dem linken Fuß aus 20 Metern am Tor vorbei (21.). Zwei Minuten später setzte Eggestein Martin Harnik mustergültig ein, doch dessen Flachschuss parierte Torwart Yann Sommer stark (23.). Immerhin: Jetzt war Werder plötzlich da. Die Gladbacher konnten sich bei Oscar Wendt bedanken, dass dieser einen Schuss von Davy Klaassen noch abfälschte, sonst hätte es wohl 1:0 gestanden (28.). Vorausgegangen waren dieser großen Chance ein schöner langer Pass von Niklas Moisander in den Strafraum und eine Ablage von Harnik.

War Werder nun also am Drücker? Es schien kurzzeitig so, doch die erste Unaufmerksamkeit in der Bremer Defensive bestraften die Gladbacher sofort eiskalt. Zunächst klärten die Gastgeber nach einem Eckball zweimal nicht konsequent genug, dann ließen sich Klaassen und Harnik im direkten Duell von Alassane Plea düpieren. Der Gladbacher Stürmer, vor dem Kohfeldt ausdrücklich gewarnt hatte, war frei durch und schoss den Ball zum 1:0 ins lange Eck (39.).

Tiefschlaf nach einer Ecke

Werder ging also mit einem knappen Rückstand in die Pause, und anders als beim 1:2 in Mainz reagierte Kohfeldt darauf schon zu Beginn der zweiten Hälfte. Johannes Eggestein kam für Bargfrede ins Spiel. Damit waren die Bremer nun offensiver ausgerichtet, doch was nützt das, wenn nahezu die komplette Mannschaft nach einem Gladbacher Eckball schläft? Thorgan Hazard spielte den Ball flach an den Elfmeterpunkt zu Plea, der Theodor Gebre Selassie entwischt war. Der abgefälschte Schuss des Angreifers flog durch die Beine von Pavlenka zum 2:0 ins Netz (48.). „Wir wollten nach der Pause angreifen, aber Gladbach hat uns kalt erwischt“, schilderte Harnik.

Das zweite Gegentore war wie ein K.o.-Schlag für die Bremer, die nach zwei Liga-Niederlagen in Serie ohnehin nicht vor Selbstvertrauen gestrotzt hatten. Nur vier Minuten nach dem zweiten Gegentreffer durfte Wendt ungestört flanken, während Plea in der Mitte sträflich frei stand und seinen Dreierpack perfekt machte - 3:0 (52.). Es war der achte Saisontreffer für den 23-Millionen-Euro-Einkauf der Gladbacher.

Kohfeldt konnte an der Seitenlinie kaum glauben, was er da sah. „Kommt schon“, brüllte der Trainer auf den Platz. Seine Spieler erhörten ihn und gaben sich immerhin nicht auf. Eine schöne Hereingabe von Ludwig Augustinsson schoss Sahin energisch zum 1:3 ins Tor (59.) und erzielte damit seinen ersten Treffer für Werder. Nur eine Minute später hätte Kruse das Spiel wieder spannend machen müssen: Nach einer Klaassen-Flanke kam der Werder-Kapitän frei zum Kopfball und verfehlte das Gehäuse.

In der Schlussphase versuchten die Gastgeber noch einmal alles, erarbeiteten sich viele Eckbälle, aber die Gladbacher verteidigten gut und hatten zudem einige Kontermöglichkeiten, etwa als Hazard knapp am Tor vorbei schob (73.). Werders letzte Hoffnung hieß nun wieder einmal Claudio Pizarro. In der 75. Minute wurde die Sturmlegende für Sahin eingewechselt, wenige Sekunden später köpfte der Peruaner an die Latte. Gebre Selassie scheiterte an Sommer (78.). Auf der Gegenseite rettete Pavlenka noch einmal gegen den überragenden Plea (84.). Dann stand Werders vierte Saisonniederlage fest. „Wir hatten ordentliche Phasen, aber das reicht gegen eine Mannschaft wie Gladbach nicht“, bilanzierte Sahin. Nun steht erst einmal eine Länderspielpause bevor, ehe Werder in Freiburg antritt. „Wir müssen jetzt daran arbeiten, dass wir besser verteidigen“, blickte Sahin voraus. Wer wollte ihm da widersprechen nach elf Gegentoren in den jüngsten drei Liga-Partien?