Plautz wechselt nach Dänemark

Werder hat bekannt gegeben, dass Justin Plautz den Verein verlässt. Der Abwehrspieler aus der U23 geht zu SönderjyskE nach Dänemark und trifft dort einen alten Bekannten wieder.

Dass Justin Plautz ein Probetraining beim dänischen Erstligisten SönderjyskE absolviert hat, war bekannt. Und der Abwehrspieler aus Werders U23 hinterließ dabei wohl einen guten Eindruck, denn am Dienstagabend gaben die Bremer den Wechsel bekannt. Plautz' Vertrag bei Werder wäre noch bis 2020 gelaufen. In Dänemark hat er nach Angaben von SönderjyskE einen Kontrakt bis 2022 unterzeichnet. Weitere Wechselmodalitäten gaben die Klubs nicht bekannt.

Der 20-jährige Linksverteidiger trug insgesamt neun Jahre lang das grün-weiße Trikot. „Er hat sich immer vorbildlich verhalten“, wird Björn Schierenbeck, der Leiter des Nachwuchszentrums, in der Vereinsmeldung zitiert. Plautz war in der U23 kein Stammspieler, kam in der abgelaufenen Saison auf elf Regionalliga-Einsätze und zwei Torvorlagen. Bei SönderjyskE spielt er nun mit einem weiteren Ex-Werderaner zusammen: Torwart Sebastian Mielitz.