Platz 8 reicht Werder auf keinen Fall

Noch hat Werder die Chance, das Saisonziel Europa zu schaffen. Auch wenn dafür alles glatt laufen muss. Meldungen, dass dafür selbst Platz 8 reichen könnte, stimmen nicht.

Vor jedem Saisonfinale wird unter Fans gerechnet, unter welchen Umständen es für die eigene Mannschaft noch für den Europacup reichen könnte. Diesmal sind solche Rechenspiele besonders kompliziert, weil es möglicherweise bis zum Finale der Europa League am 29. Mai eine große Unbekannte gibt – nämlich die Frankfurter Eintracht.

Erreichen die Hessen das Endspiel in Baku und gewinnen dort die Europa League, würden Sie von der Uefa mit einem Startplatz in der kommenden Champions League belohnt. Das kann Auswirkungen auf die übrigen deutschen Startplätze haben. In jedem Fall ist aber klar: Werder Bremen müsste mindestens Siebter werden, um den Europa-Cup zu erreichen. „Es gibt keine Konstellation, in der für Bremen der 8. Tabellenplatz für die Europa League reichen würde“, bestätigte Christoph Huber, Leiter der angesehenen „kicker“-Datenredaktion, am Montag Mein Werder.

Die möglichen Konstellationen am Saisonende:

Die einfachste Variante: Frankfurt gewinnt nicht die Europa League. Dann starten die ersten vier Teams der Bundesliga-Abschlusstabelle in der Champions League, der Fünfte und Sechste erreicht die Gruppenphase der Europa League. Weil der DFB-Pokalsieger (Bayern oder Leipzig) schon über die Liga sicher für den Europapokal qualifiziert sind, erreicht der Bundesliga-Siebte die Qualifikationsrunde zur Europa League.

Die zweite Variante: Frankfurt gewinnt die Europa League und landet in der Bundesliga unter den ersten vier Teams. In diesem Fall ändert sich für die anderen Mannschaften nichts. Frankfurt hat sich dann halt auf zwei Wegen für die Königsklasse qualifiziert. Eine andere deutsche Mannschaft rückt dafür aber nicht nach.

Die dritte Variante: Frankfurt gewinnt die Europa League und landet in der Bundesliga auf einem Europa-League-Platz (also Platz 5 bis 7): Dann wird Frankfurts in der Liga erreichtes Europa-League-Ticket eingetauscht gegen einen Startplatz in der Champions League – die Bundesliga startet dann mit fünf Teams in der Königsklasse. Aber auch hier rückt keine andere Mannschaft aus der Bundesliga dafür in die Europa League nach.

Die einzige Variante, bei der sich die ersten acht Teams der Liga für den Europapokal qualifizieren, wäre diese: Frankfurt gewinnt die Europa League und landet selbst auf diesem 8. Platz. Dann starten die ersten Vier der Liga und eben Frankfurt in der Königsklasse; an den Europa-League-Plätzen ändert sich nichts.