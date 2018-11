Pizza und die jungen Wilden

Das Testspiel gegen Meppen war für Claudio Pizarro nicht nur aufgrund seiner vier Torbeteiligungen etwas Besonderes. Der Peruaner war umringt von Teenagern, die er anführen musste.

Der Alterspräsident lehnte am Mannschaftsbus und beantwortete Fragen. Claudio Pizarro hatte gerade ein ziemlich außergewöhnliches Fußballspiel absolviert, wie auch er es in nun mehr als 20 Profi-Jahren selten erlebt hatte. Als bei Werders Testspiel gegen den SV Meppen der letzte Pfiff ertönte, war Pizarro umgeben von Teenagern. Allerdings waren das nicht die üblichen Autogramm- und Selfiejäger. Sondern ein halbes Dutzend Spieler im Werder-Trikot, die unter Pizarros Anleitung den deutlichen 5:2-Sieg gegen den Drittligisten unter Dach und Fach brachten.

Er könne sich nicht daran erinnern, schon einmal so viele jugendliche Mitspieler um sich gehabt zu haben. „Aber das war schön. Und man freut sich natürlich mit den Jungs, wenn man dann auch gewinnt.” Pizarro hatte am Sieg gegen einen starken Gegner einen beachtlichen Anteil. Zwei Tore erzielte der Peruaner selbst, bei zwei weiteren assistierte er. Mit dem ersten Treffer eröffnete er einen turbulenten Nachmittag, mit dem Abpfiff setzte er den Schlusspunkt zum 5:2.

Werder begann taktisch wie erwartet, aber ohne die Profis Kevin Möhwald, der kurzfristig passen musste, sowie Philipp Bargfrede und Martin Harnik, die aus Gründen der Belastungssteuerung individuell in Bremen trainierten. Dafür hatte Florian Kohfeldt fünf A-Jugendspieler mit auf die Reise nach Cloppenburg genommen, die allesamt im Laufe der zweiten Halbzeit zum Einsatz kamen. Und weil neben den U19-Akteuren auch noch Luca Plogmann und Joshua Sargent durchspielten, hatte Werder am Ende sieben Spieler unter 20 Jahren auf dem Platz.

Nicht alles war gut

Die Unerfahrenheit der Mannschaft war aber nicht der ausschlaggebende Grund dafür, dass Werder dem Gegner recht viele gute Einschussmöglichkeiten gewährte. Meppen hatte insgesamt sogar ein Chancenplus zu verzeichnen, ging allerdings sehr schludrig mit seinen Chancen um und wurde von Werder dafür böse abgestraft. Die Bremer zeigten sich vor dem Tor kühler und entschlossener, das auf dem Papier sehr klare Ergebnis täuschte etwas über den tatsächlichen Spielverlauf hinweg.

„Alles in allem war das Spiel in Ordnung, weil wir grundsätzlich gezeigt haben, welchen Fußball wir spielen wollen”, sagte Kohfeldt, hatte jedoch auch einiges zu bemängeln. „Aber natürlich war auch nicht alles gut. Die Staffelung in die Tiefe im eigenen Ballbesitz hat mir nicht so gut gefallen und das geordnete Pressing. Wir müssen darüber reden, was wir machen, wenn das Pressing mal fehlschlägt, wenn es überspielt ist und wie wir mehr zweite Bälle gewinnen können.”

Für den Cheftrainer war es wichtig zu sehen, dass seine neu formierte Mannschaft einen sauberen Abschluss der Länderspielpause hinbekommt. „Alle Spieler haben in den Tests die Spielanteile bekommen, die sie bekommen sollten, wir haben den Rhythmus behalten und es hat sich bis auf Kevin Möhwald keiner verletzt.”

Pizarro sollte ausgewechselt werden

Ganz bewusst habe sich die sportliche Leitung dafür entschieden, im ersten Test gegen Emmen (1:2) auf U23-Spieler zurückzugreifen und nun gegen den SV Meppen Spielern aus der A-Jugend eine Chance zu geben. Im Zuge einer besseren Verzahnung der einzelnen Mannschaften und auch deren Trainerteams war die Länderspielpause wichtig, betonte Kohfeldt, der diesen Aspekt auch in Zukunft weiter forcieren will.

Nicht geplant war dagegen Pizarros langer Arbeitstag. Kohfeldt wollte den Angreifer zwar etwas länger als gewohnt auf dem Platz lassen, vereinbart waren 60 oder 70 Minuten. Und als der Trainer dann eine Viertelstunde vor Schluss den Peruaner an die Seitenlinie beorderte, während Caram Carneiro Alves auf seinen Einsatz wartete, dachte wohl auch Pizarro an seine Auswechslung.

Weil aber Nuri Sahin einen Schlag auf die Rippe abbekommen hatte, durfte der Mittelfeldspieler runter und Pizarro spielte durch. „Ich brauchte ein bisschen Spielpraxis und habe dann länger gespielt als gedacht. Jetzt habe ich noch keine körperlichen Probleme - aber morgen vielleicht”, sagte Pizarro und lächelte sein typisches Lächeln. Das Gefühl, 90 Minuten auf Wettkampfniveau auf dem Platz gestanden zu haben, hatte der bald 40-Jährige schließlich schon eine ganze Weile nicht mehr. Für den 1. FC Köln absolvierte Pizarro im Frühjahr zuletzt eine Partie über die volle Distanz. Er schoss kein Tor, seine Mannschaft verlor mit 1:3. Der Gegner damals hieß: Werder Bremen.

Alle Tore des Testspiels zwischen Meppen und Werder gibt es hier im Video: