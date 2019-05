Pizarros Trikot als Verkaufsschlager

Werder hat bekannt gegeben, welches Trikot die Fans am häufigsten gekauft haben. Natürlich war es das von Claudio Pizarro. Auf Rang zwei liegt ein Jersey, das in Zukunft eher seltener getragen werden dürfte.

Das kommt nicht wirklich überraschend: Das Trikot mit der Rückennummer vier war in der abgelaufenen Saison der Verkaufshit. Werder teilte am Dienstag mit, dass sich die Bremer Fans am häufigsten den Namen und die Nummer von Klublegende Claudio Pizarro auf ihr Trikot flocken ließen. Am zweitbeliebtesten war die Rückennummer zehn von Kapitän Max Kruse, der durch seinen Abgang inzwischen aber viel Popularität eingebüßt haben dürfte. Rang drei in der Trikot-Tabelle belegte Maximilian Eggestein (Rückennummer 35).

Genaue Verkaufszahlen gab Werder nicht bekannt. Der Verein teilte aber mit, dass in der abgelaufenen Saison 40 Prozent mehr Trikots verkauft worden seien als in der Spielzeit davor. Am gefragtesten war das grün-weiße Heimjersey, gefolgt vom petrolfarbenen Auswärtshemd und dem weißen Eventtrikot. Es war das erste Jahr, in dem der Sportartikelhersteller Umbro die Werder-Trikots produzierte.