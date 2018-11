Pizarros Freude über seine alte Liebe

Der fußballerische Ursprung von Claudio Pizarro liegt in seinem Heimatland Peru. Bei Instagram zeigt der 40-Jährige, dass sein Herz immer noch an seinem Ex-Klub Alianza Lima hängt.

Vom peruanischen Hauptstadtklub Alianza Lima kam Claudio Pizarro 1999 zu Werder Bremen. In seiner Instagram-Story teilte der Peruaner am Sonntag einen Screenshot mit dem Ergebnis seines Ex-Vereins gegen Universitario Lima, für den er Ende der 90er-Jahre 25 Tore in 44 Spielen erzielte.

Alianza gewann das Derby in der ersten peruanischen Liga (Torneo Descentralizado) mit 2:1, obwohl es schon in der ersten Minute mit 0:1 in Rückstand geriet. Durch Tore in der 51. und 85. Minute konnte Alianza das Spiel noch drehen. Der Werder-Stürmer schrieb auf Spanisch dazu: „Aufzuwachen und dies zu sehen, ist etwas Besonderes.“

Zu Claudio Pizarros Instagram-Profil geht es hier. Seine Story findet man, wenn man das runde Profilbild anklickt.

Zur Tabelle der ersten peruanischen Liga (Torneo Descentralizado) geht es hier.