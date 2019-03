Pizarro und Osako fehlen

Am Freitagvormittag hat Florian Kohfeldt einen Überblick über die Personalsituation vor dem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen gegeben (Sonntag, 13.30 Uhr). Claudio Pizarro fällt aus, genauso wie Yuya Osako.

Werder wird am Sonntag gegen Bayer Leverkusen auf Claudio Pizarro und Yuya Osako verzichten müssen. „Claudio hat sich eine Muskelverletzung zugezogen, die ein bisschen braucht“, sagte Florian Kohfeldt bei der Pressekonferenz vor dem Leverkusen-Spiel. „Er wird für das Wochenende keine Rolle spielen und in der Länderspielpause müssen wir schauen, wie es sich entwickelt“, sagte Werders Trainer. Auch für das Spiel gegen Mainz am 30. März sei Pizarro fraglich, „ich hoffe aber auf das Pokalspiel gegen Schalke (3. April)“, so Kohfeldt.

Auch Osako wird gegen Bayer nicht zur Verfügung stehen. Der Japaner befindet sich nach überstandener Sehnenreizung im Rücken zwar wieder im Mannschaftstraining, der Rückstand sei laut Kohfeldt aber einfach noch zu groß. Damit wartet der Angreifer, der für Japan im Asien-Cup spielte, weiterhin auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz für Werder in diesem Jahr.

Ansonsten stehen bis auf Sebastian Langkamp (Schulterverletzung) alle Spieler zur Verfügung. Auch Fin Bartels sei laut Kohfeldt wieder ein Kandidat für den Kader.

