Pizarro und Co. präsentieren Jubiläumstrikot

120 Jahre Werder wollen gefeiert werden: Anlässlich des Jubiläums präsentierte der SV Werder Bremen ein buntes Geburtstags-Trikot. Enthüllt wurde das Schmuckstück während des „Lauter Werder“-Konzerts.

Gelungene Überraschung in der „Alten Werft“: Eigentlich sollten in der Überseestadt lediglich die Künstler des „Lauter Werder“-Jubiläumssamplers ihre grün-weißen Hymnen zum 120-jährigen Bestehen des Vereines zum Besten geben. Auf der Bühne überraschten dann allerdings Claudio Pizarro, Johannes Eggestein und Josh Sargent die 3000 anwesenden Gäste – und präsentierten ein Jubiläums-Trikot als weiteres Geburtstagsgeschenk. In der Bundesliga wird das Team das Trikot nur einmal tragen: Beim kommenden Heimspiel gegen den FC Augsburg (Sonntag, 15.30 Uhr).

...und jetzt ist eure Meinung gefragt: