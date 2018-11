Der Werder-Tross ist am Sonnabend zunächst nach München geflogen. Von dort aus ging es mit dem Bus zum Teamhotel in Grassau. Einer war früher da als der Rest.

Kurz nach 13 Uhr ist das Werder-Team am Hotel, dem Golf Resort Achental, in Grassau angekommen. Dort wird die Mannschaft um Trainer Florian Kohfeldt das zweite Sommer-Trainingslager in dieser Vorbereitung begehen.

Einer war übrigens schon früher da: Claudio Pizarro. Der Peruaner ist separat angereist und deshalb schon gegen 12.15 Uhr am Hotel. Um 16.30 Uhr steht die erste Einheit des Trainingslagers an.