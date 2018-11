Pizarro trifft mit Kopf und Fuß

Werder hat das Testspiel gegen den SV Meppen in Cloppenburg mit 5:2 (2:0) gewonnen. Dabei präsentierte sich vor allem Claudio Pizarro in mehrfacher Hinsicht auffällig.

Was Werder beim Test in Cloppenburg gegen den SV Meppen aufbot, war trotz zahlreicher Länderspielabstellungen eine ziemlich ordentliche Elf. Zwischen den Pfosten stand Luca Plogmann, die Abwehrreihe bildeten von links nach rechts Thore Jacobsen, Niklas Moisander, Sebastian Langkamp und aus Werders U19 Henry Rorig. Im Mittelfeld agierten Nuri Sahin, Davy Klaassen und Yuya Osako. In vorderster Reihe stürmten Max Kruse, Claudio Pizarro und Josh Sargent.

Philipp Bargfrede, Kevin Möhwald und Martin Harnik hatten die Reise nach Cloppenburg gar nicht erst angetreten, stattdessen nahmen auf der Bank die U19-Spieler Pascal Hackethal, Luke Dettki, Caram Carneiro Alves und Yannik Engelhardt Platz.

Das Spiel gegen den Tabellensiebzehnten der dritten Liga begann für Werder standesgemäß. Bereits nach sechs Minuten brachte Pizarro die Bremer in Führung. Der Peruaner nutze einen Stockfehler von Meppen-Keeper Erik Domaschke eiskalt aus und schob ein. Knapp zehn Minuten später legte Pizarro nach einem Kruse-Freistoß quer auf Osako, der den Ball aus kürzester Distanz über die Linie drückte.

Wilde Schlussphase

Wer dachte, Werder würde nun zum munteren Scheibenschießen ansetzen, sah sich getäuscht. Die Bremer kontrollierten zwar Ball und Gegner, konnten gegen die tief stehenden Meppener, bei denen der Ex-Bremer Julian von Haacke im Mittelfeld agierte, aber keine nennenswerten Torchancen herausspielen. Stattdessen gelang es Meppen, vereinzelt für Entlastung zu sorgen: Doch mal war Plogmann zur Stelle, mal half die Latte.

Positives > Negatives! #Werder



Diesen Schwung nehmen wir jetzt mit in die #Bundesliga, wenn es nächstes Wochenende gegen den @1_fc_nuernberg geht!



Alle Highlights aus #SVWSVM https://t.co/euO9YoZEH6 pic.twitter.com/vXXTMDvowi — SV Werder Bremen (@werderbremen) 8. September 2018

In Halbzeit zwei präsentierte sich zunächst ein ähnliches Bild. Werder war weiterhin die spielbestimmende Mannschaft, doch Meppen nutzte die sich selten bietenden Gelegenheiten: Deniz Undav traf in der 60. Minute zum Anschluss für den Drittligisten. Der Treffer markierte zugleich den Auftakt für eine torreiche Schlussphase.

Meppen agierte mutiger und tauchte häufiger am Bremer Strafraum auf – was sicherlich auch daran lag, dass Florian Kohfeldt im Verlaufe des zweiten Durchgangs allen U19-Spielern Spielpraxis gewährte. Ein Nachwuchsmann war es dann auch, der kurzfristig alten Abstand wiederherstellte: Nach einer Vorlage von Davy Klaassen traf Pascal Hackethal zum 3:1, ehe Undav mit seinem zweiten Treffer erneut verkürzte (76. und 79.).

Sargent und Pizarro sorgten in den Schlussminuten dann für einen standesgemäßen Endstand. Erst traf der US-Stürmer nach Vorlage von Pizarro und quasi mit dem Schlusspfiff erzielte der Altmeister per Kopf seinen zweiten Treffer.

Werder Bremen – SV Meppen 5:2 (2:0)

Werder: Plogmann – Jacobsen, Moisander (64. Hackethal), Langkamp, Rorig – Sahin (73. Carneiro Alves), Klaassen, Osako (46. Engelhardt) – Sargent, Kruse (64. Dettki), Pizarro

Tore: 1:0 Pizarro (6. Minute); 2:0 Osako (18.); 2:1 Undav (60.); 3:1 Hackethal (76.); 3:2 Undav (79.); 4:2 Sargent (82.); 5:2 Pizarro