Pizarro stellt den nächsten Rekord auf

Claudio Pizarro hat durch seinen Treffer im Spiel gegen Mainz für eine weitere Bestmarke gesorgt: Er ist der erste Spieler überhaupt, der nach seinem 40. Geburtstag zwei Bundesliga-Treffer erzielt hat.

Claudio Pizarro erlebt bei Werder gerade seinen goldenen Herbst: Bei der 1:2-Niederlage in Mainz erzielte der Peruaner im dritten Pflichtspiel in Folge einen Treffer. Sein insgesamt 193. Tor in der Bundesliga war dabei ein ganz Besonderes: Er ist nun der erste Spieler überhaupt, der nach seinem 40. Geburtstag zwei Liga-Treffer erzielt hat.

In der Liste der ältesten Liga-Torschützen aller Zeiten liegt der Peruaner auch schon auf Platz zwei. Beim Treffer gegen Mainz war er 40 Jahre und 32 Tage alt. Auf dem Thron sitzt in dieser Kategorie ebenfalls ein Ex-Bremer: Mirko Votava traf im stolzen Alter von 40 Jahren und 121 Tagen. Eine Gemeinsamkeit der Legenden, die diese Geschichte etwas trüben könnte, gibt es darüber hinaus auch noch: Beide Spiele, in denen die besagten Treffer fielen, verloren die Bremer mit 1:2 - am vergangenen Sonntag gegen Mainz sowie am 24. August 1996 in Stuttgart.