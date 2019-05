Große Freude bei den Werder-Fans: Claudio Pizarro spielt weiter für die Bremer. Werder hat die Vertragsverlängerung des 40-Jährigen vor dem Spiel gegen RB Leipzig offiziell verkündet.

Die Werder-Fans haben es sich gewünscht, jetzt ist es perfekt: Claudio Pizarro setzt seine Karriere fort. Wie Werder vor dem letzten Saisonspiel gegen RB Leipzig mitteilte, spielt die 40-jährige Sturmlegende auch in der kommenden Saison in Bremen. Pizarro war vor der laufenden Saison zum vierten Mal an die Weser zurückkehrt. Trotz seines fortgeschrittenen Fußballeralters war der Peruaner immer wieder ein wichtiger Faktor im Werder-Spiel und überzeugte vor allem als Joker. 28 Pflichtspieleinsätze, sechs Tore und zwei Torvorlagen stehen in seiner Statistik. Bei seinen Einwechslungen stand das Weserstadion regelmäßig Kopf.

Dazu hatte der Fanliebling Pizarro kaum mit Verletzungen zu kämpfen und betonte erst kürzlich im Mein-Werder-Interview: „Ich fühle mich gut. Ich habe den Plan im Kopf, noch ein Jahr zu spielen.“ Die Werder-Verantwortlichen haben diesem Plan nun zugestimmt. Pizarros stark leistungsbezogener Vertrag, der im Sommer ausgelaufen wäre, wurde noch einmal verlängert, zunächst um ein Jahr. Ob danach dann Schluss ist mit der großen Karriere von Werders Bundesliga-Rekordtorschützen Claudio Pizarro - wer weiß das schon?