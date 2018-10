Beim Sieg in Mönchengladbach stellt Claudio Pizarro am 23. Oktober 2010 einen neuen Rekord auf.

Werder zündet in einem Spiel mit offenem Visier in Mönchengladbach ein Offensivfeuerwerk und siegt am Ende 4:1. Nach Toren von Marko Marin, Wesley und Aaron Hunt sowie einem Eigentor von Per Mertesacker hat Claudio Pizarro in der 76. Minute seinen großen Auftritt: Nach einem Zuspiel von Wesley trifft er mit links zum Endstand – und zu seinem 134. Tor in der Bundesliga. Damit überholt Pizarro den bisherigen Rekordhalter Giovane Elber als besten ausländischen Torschützen der Bundesligageschichte.