Heldenverehrung auf bremische Art: Auch wenn Stürmer Claudio Pizarro seine beste Zeit hinter sich hat, lieben ihn die Fans noch immer. Der Peruaner gibt die Zuneigung in mehrfacher Hinsicht zurück.

Am liebsten hätten die Fans ihren Platz getauscht. Selbst die, die ganz vorn an der halbhohen Gitterabsperrung lehnten und schon ganz nahe dran waren, wenn die Werder-Profis an ihnen vorbei zur Bühne schreiten mussten, wären noch lieber in diesem kleinen unscheinbaren weißen Zelt am Ende des Weges gewesen. In diesem Zelt nämlich hockten die Werder-Profis und warteten auf ihren Auftritt. Dieses Zelt spuckte nacheinander alle Lieblinge aus: Davy Klaassen, den Neuen aus Holland, für über 13 Millionen Euro vom FC Everton gekommen. Yuya Osako, den Neuen aus Köln, der zwei Stunden zuvor im Spiel gegen den FC Villarreal sein erstes Tor für Werder im Weserstadion geköpft hatte.

Und natürlich die Größen der vergangenen Saison: Ludwig Augustinsson, den begehrten Linksverteidiger, der seinen Vertrag gerade vorzeitig verlängert hatte. Niklas Moisander, den ruhigen Abwehrchef und Vize-Kapitän. Und natürlich Jiri Pavlenka, den für viele Werder-Fans besten Torwart der Bundesliga. Sie alle wurden von den Zuschauern mit viel Applaus auf ihrem Weg zur Bühne begleitet.

Sie singen und singen und singen

Für einen aber haben sie gesungen. Für einen haben sie noch etwas lauter geklatscht. Für einen hatten sie ihr schönstes Lächeln aufbewahrt. Der Mann, um den es ging, war noch im Zelt, da sang die Menge schon: Pizarro, oho, Pizarro, ohohoho. Einmal, zweimal, dreimal. Dann schaltete die Regie zum Kameramann, der sich bei Pizarro in dem weißen Zelt aufhielt, und auf der großen Leinwand neben der Bühne war plötzlich Pizarro zu sehen. Pizarro hörte die Gesänge. Er hob zweimal in schneller Folge die Augenbrauen, dann lachte er verschmitzt, genauso wie es Magnum im Vorspann zur US-Kultserie aus den 80er-Jahren macht. Privatdetektiv Magnum ermittelte im Sonnenschein Hawaiis. Pizarro ist Bremens Sonnenschein.

Es ist schon verrückt, wie die Werder-Fans in diesen Tagen fast ausflippen, wenn sie Claudio Pizarro sehen. Beim Training muss er die meisten Autogramme geben, und noch bevor am Sonnabend das Spiel gegen den FC Villarreal überhaupt begonnen hatte, sang das Publikum schon: Pizarro, oho, Pizarro, ohohoho. Und noch einmal nach zwei Spielminuten. Und noch einmal, als er sich in der zweiten Halbzeit warm lief. Und ein weiteres Mal, als er schließlich eingewechselt wurde.

Immer unverzichtbar

Claudio Pizarro war schon ein paar Mal Profi bei Werder. In den Jahren 1999 bis 2001 war Pizarro, der Junge aus dem fernen Peru, die aufregendste Stürmerentdeckung jener Jahre. Bei seiner ersten Rückkehr zu Werder 2008 war Pizarro längst ein gestandener Profi und Teil einer Werder-Mannschaft, die noch Ambitionen hegte, regelmäßig in der Champions League zu spielen. Bei seiner nächsten Rückkehr 2015 war Pizarro schon 36, und Werder brauchte ihn und seine Tore als Nicht-Abstiegsversicherung. Pizarro war für Werder über all die Jahre unverzichtbar, nicht wegzudenken. Und jetzt?

Jetzt ist Pizarro ein kleiner Luxus, den sich Werder leistet. Nominell hat Werder so viele gute und Bundesliga erprobte Offensivspieler wie seit vielen Jahren nicht mehr im Kader. Pizarro ist jetzt eine Ergänzung, nur ein kleines Teilchen im großen Offensiv-Puzzle. Aber was macht das schon? Die Fans feiern ihren Vereinsheiligen immer noch so, als sei er nach wie vor der alles entscheidende Mann. "Ich und die Fans haben eine gute Beziehung", sagt Pizarro zu all den Gesängen, die sie auf ihn anstimmen und zu all den Händen, die sie ihm hinstrecken und die er abklatschen soll.

Mann für die Wohlfühlmomente

Pizarro und Werder – das liefert den Fans Wohlfühlmomente. Aber ihn allein auf die Rolle des Sympathikus' zu reduzieren, gefällt Pizarro nicht. "Ich habe, bevor ich hier unterschrieben habe, mit dem Trainer besprochen, dass die sportliche Seite für mich wichtig ist", sagte Pizarro am Sonnabend nach dem Spiel gegen den FC Villarreal, "ich will eine Konkurrenz sein." Wie es aussieht, könnte er das tatsächlich werden.

Nur ein Tor hat er für Werder in der Saison 2016/2017 gemacht, nur ein Tor hat er im vergangenen Jahr für den 1. FC Köln erzielt. Das sind Zahlen, die Pizarro nicht glücklich machen, für seine Verhältnisse sind sie nicht der Rede wert. Ebenso gefällt es ihm nicht, dass der damalige Werder-Trainer Alexander Nouri ihn im vergangenen Sommer nicht mehr wollte, und dass er mit Köln vor ein paar Wochen aus der Bundesliga abgestiegen ist. So will er sich nicht verabschieden.

Als Letzter im Bus

Dass er tatsächlich noch einmal ein Faktor für das Werder-Spiel werden könnte, wenn auch nur ein kleiner, das hat Pizarro am Sonnabend mit seiner Flanke gezeigt, die Osako zum 2:2 ins Tor geköpft hatte. "Man hat bei diesem Assist gesehen, dass er uns fußballerisch helfen kann", sagt Außenstürmer Florian Kainz. Dass Pizarro es noch kann, ist mit ein Grund dafür, weshalb bisher kein Spieler die Nase rümpft, dass ein Altstar gefeiert wird und einen Kaderplatz blockiert.

Wie er es als Spieler, der selbst auf dem Platz steht, finde, dass Pizarro schon nach wenigen Spielminuten mit Sprechchören gefeiert werde, wurde Kainz gefragt. "Das geschieht vollkommen zu Recht, weil er extrem viel für den Verein geleistet hat", sagte er. Auch Florian Kohfeldt sieht in der Pizarro-Mania kein Problem. "Es ist schön, so eine Legende im Kader zu haben", sagt der Cheftrainer, "das ist doch gut für alle. Jeder freut sich, wenn er schnell in den Bus kann und Claudio noch Autogramme schreiben muss. Win-win."