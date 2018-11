Pizarro mit Bambi geehrt

Auszeichnung für Claudio Pizarro: Werders Stürmer ist am Freitagabend in Berlin mit dem Bambi geehrt worden – erste Wahl für den Preis war der 40-Jährige allerdings nicht.

Im Berliner Stage Theater ist zum 70. Mal der renommierte Medien- und Fernsehpreis Bambi verliehen worden. Unter den Preisträgern: Werder-Legende Claudio Pizarro. Der Peruaner erhielt in der Kategorie „Sport“ das goldene Reh für sein Wirken in der Bundesliga.

In seiner Dankesrede wendete sich Pizarro zunächst an seine Familie: „Ich habe gehört, dass alle sagen, dass ich immer gute Laune habe und das ist eigentlich auch immer so – aber manchmal wenn ich nach einem Spiel nach Hause komme und wir haben verloren, dann bin ich ein bisschen sauer und habe ich nicht so gute Laune – dann ist meine Familie immer für mich da, um mich zu unterstützen. Dafür vielen Dank!“

Werders Torjäger bedankte sich zudem bei seinen Mitspielern und Trainern, bevor der 40-Jährige nach wenige Minuten die Bühne mit dem Bambi in den Händen verließ und die Verleihung mit der nächsten Kategorie fortgesetzt wurde.

Pizarro nicht erste Wahl von Burda

Bereits am Freitagmittag hatte sich Werder-Coach Florian Kohfeldt zum Bambi für Pizarro geäußert: „Das ist eine Riesensache für Claudio. Der Preis hat ein hohes Prestige deutschlandweit.“

Dass Pizarro mit dem Bambi ausgezeichnet wird, hatte sich erst kurzfristig ergeben und war eigentlich nicht geplant. Ursprünglich war der Preis in der Kategorie „Sport“ für die beiden Bayern-Profis Franck Ribéry und Arjen Robben als Fußball-Kreativduo vorgesehen. Doch Ribérys körperlicher Angriff auf einen französischen Journalisten am vergangenen Wochenende veranlasste den ausrichtenden Burda-Verlag dazu, die Entscheidung zu überdenken und den Preis stattdessen an Pizarro zu vergeben.

„Ein solches Verhalten gegenüber Vertretern der Medien können wir als journalistisches Haus nicht akzeptieren. Es tut uns leid, dass ein großartiger Sportler wie Arjen Robben von dieser Entscheidung mit betroffen ist“, hatte Burda am Donnerstag mitgeteilt.

In einer Reihe mit Klitschko und Kerber

Dass Pizarro nur Nachrücker für Ribery und Robben ist, findet Werder-Trainer Kohfeldt nicht weiter dramatisch: „Da halte ich es wie nach Fußballspielen auch: Wer gewinnt, hat Recht. Ich würde mich nicht darum kümmern, wer vorher vorgesehen war.“

Als Bambi-Preisträger steht Pizarro in einer Reihe mit Sportlern wie Angelique Kerber, Wladimir Klitschko oder Bastian Schweinsteiger. „Das ist jetzt kein Bild mit dem Hinweis: Such den Fehler. Er gehört in diese Reihe“, findet Kohfeldt.