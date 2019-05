"Pizarro kehrt zu 90 Prozent zurück“

Spielt Claudio Pizarro noch einmal für Alianza Lima? Die Chancen stehen sehr gut, behauptet ein Berater des Klubs bei „La Republica“. Demnach gehe es nur noch um Details.

Claudio Pizarro begann seine Profikarriere einst bei Alianza Lima in Peru – und es wird spekuliert, dass er dort auch seine aktive Spieler-Laufbahn beenden könnte. „Das ist eine der Möglichkeiten, die ich noch im Kopf habe. Ich habe immer gesagt, dass es etwas sehr Spezielles für mich wäre, mit Alianza Meister zu werden, dort, wo alles anfing“, hatte er am Montag im Mein-Werder-Interview gesagt und die Gerüchte dadurch befeuert.

Das ist auch in Peru angekommen – und offenbar beschäftigt sich Lima intensiv mit einer Verpflichtung des Stürmers. „Pizarro will es, und wir wollen es auch“, wird Cesar Torres, ein Mitglied des Beraterausschusses von Alianza, bei „La Republica“ zitiert. Die Chancen auf eine Einigung lägen bei „90 Prozent“. Und bei den restlichen zehn Prozent sehe er „überhaupt keine Probleme“.

Der Vertrag des 40-Jährigen bei Werder läuft im kommenden Sommer aus. Eigentlich war man zunächst davon ausgegangen, dass die laufende Saison Pizarros letzte sein wird, doch aufgrund seiner anhaltend guten Form ist ein weiteres Jahr an der Weser denkbar. Werders Sportchef Frank Baumann will in Kürze mit Pizarro über dessen Zukunft sprechen, betonte aber, dass es keinen Zeitdruck gebe.

Zum Bericht bei „La Republica“ geht es hier.