„Pizarro ist mein Vorbild“

Der Ex-Bremer Naldo erklärt im Interview mit der „Bild“, warum er Werder-Stürmer Claudio Pizarro nacheifert.

Mit seinen 35 Jahren gehört Naldo zu den Älteren seiner Zunft. Wie lange er noch weiterspielen will, macht der Schalke-Profi vor allem von einer Ursache abhängig: seiner Gesundheit. „Wenn der Körper hält“, sagt der Ex-Werderaner im Interview mit der „Bild“, könne er sich auch gut vorstellen, noch mit 40 Jahren in der Bundesliga zu spielen. Damit wäre Naldo nicht der erste Profi: „Claudio Pizarro und Ze Roberto haben in diesem Alter auch noch gespielt.“

Erstgenannter ist auch unter einem weiteren Aspekt wichtig für Naldo. Mit 446 Einsätzen ist Pizarro der Ausländer mit den meisten Spielen in der Bundesliga. Naldo liegt in dem Ranking mit 352 Einsätzen auf Platz zwei. Für den Brasilianer ist daher klar: „Pizarro ist in dieser Hinsicht mein Vorbild.“ Allerdings gibt sich Naldo mit einem zweiten Platz nur ungern zufrieden. Sein Ziel: „Ich möchte so viele Spiele erreichen wie er.“ Ein ambitioniertes Ziel bei dem recht großen Vorsprung. Andererseits: Pizarro ist vier Jahre älter als sein Verfolger.

Naldo spielte von 2005 bis 2012 bei Werder. In den 254 Spielen für den SVW erzielte er 36 Tore. Nach vier Jahren beim VfL Wolfsburg wechselte der Innenverteidiger 2016 zu seinem aktuellen Klub Schalke 04.

Das ganze Interview findet sich hier (nur für "Bild Plus"-Abonnenten).