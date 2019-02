Pizarro hebt sich vom Rest des Teams ab

Claudio Pizarro rettet mit seinem Freistoßtor zum 1:1 in der Nachspielzeit einen Punkt in einem schwachen Spiel der Bremer in Berlin. Dadurch ergibt sich Einigkeit zwischen Mein-Werder-Redaktion und -Community bei der Notenvergabe für den Peruaner. Das ist aber längst nicht bei allen Werder-Profis der Fall. Vor allem bei Niklas Moisander, Philipp Bargfrede und Davy Klaassen gibt es große Unterschiede in der Notenvergabe.

