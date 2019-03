Pizarro bricht ab, Langkamp individuell

Fast zwei Stunden standen die Werder-Profis am Mittwochvormittag auf dem Trainingsplatz, für einen war aber schon deutlich früher Schluss: Claudio Pizarro musste die Einheit abbrechen.

Ganz in voller Mannschaftsstärke hatte sich der SV Werder ohnehin nicht versammelt: Philipp Bargfrede, Ludwig Augustinsson und auch Davy Klaassen, der am Vortag noch erkrankt pausiert hatte, waren für individuelle Schichten im Kraftraum geblieben, während der Rest des Teams sich ab 10 Uhr auf dem Trainingsgelände am Weserstadion versammelt hatte, um sich auf das Auswärtsspiel am Sonntag in Leverkusen (Anstoß: 13.30 Uhr) vorzubereiten. Beim Auslaufen gegen Mittag war die Gruppe dann noch einmal kleiner geworden: Claudio Pizarro hatte das Training frühzeitig abbrechen müssen. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Gute Nachrichten gibt es derweil von Sebastian Langkamp: Nach seiner während der Partie gegen den VfL Wolfsburg erlittenen Schulterverletzung konnte der Innenverteidiger am Mittwoch bereits unter Anleitung von Reha-Trainer Jens Beulke individuell trainieren.