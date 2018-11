Pizarro bricht ab, Bartels mit Torschüssen

Die Trainingseinheit am Dienstag war für Claudio Pizarro früher beendet als für seine Teamkollegen. Fin Bartels arbeitete derweil individuell an seinem Comeback.

Es ist mittlerweile elf Monate her, dass sich Fin Bartels beim Auswärtssieg in Dortmund die Achillessehne gerissen hat – seitdem schuftet er an seinem Comeback. Beim öffentlichen Training am Dienstag stand er auf dem Rasen, trainierte aber individuell mit Werders Athletik-Trainer Florian Lauerer. Zunächst beschränkte sich sein Programm auf Lauf- und Koordinationseinheiten, ehe er auch zum Ball greifen und mit diesem jonglieren und sogar Torschüsse abgeben durfte.

Als Bartels schon einige Runden gedreht hatte, folgten ihm die restlichen Spieler auf den Platz – und es war eine verhältnismäßig kleine Gruppe mit nur zwölf Feldspielern. Mit dabei: Niklas Moisander, der sich bei der Niederlage gegen Mönchengladbach eine Armprellung zugezogen hatte. Auch Ole Käuper mischte nach seiner Fußverletzung erneut bei den Profis mit.

Bargfrede setzt aus, Pizarro macht früher Schluss

Keine Überraschung war dagegen das Fehlen von Philipp Bargfrede. Schon gestern war bekannt geworden, dass der 29-Jährige die laufende Woche nicht mit der Mannschaft, sondern aus Gründen der Belastungssteuerung individuell trainieren wird. Sein Einsatz gegen Gladbach war aufgrund von muskulären Problemen in der Wade lange Zeit fraglich gewesen.

Für Claudio Pizarro war die Einheit etwas früher beendet: Er wurde wenige Minuten vor Trainingsschluss mit dem Golfcart in Richtung Katakomben gefahren. Zuvor hatte er sich nach einem Schussversuch an den Oberschenkel gefasst.