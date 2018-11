Pizarro bekommt Sport-Bambi

Große Ehre für Claudio Pizarro: Werders Stürmer erhält den Bambi-Preis in der Kategorie „Sport“. Eigentlich sollten Franck Ribéry und Arjen Robben ausgezeichnet werden, doch Ribérys Ausraster kam dazwischen .

In einer 42 Sekunden langen Videobotschaft hat sich Franck Ribéry für seinen Ausraster nach dem Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund entschuldigt. Nach dem 2:3 gegen den BVB war der Star des FC Bayern München einen französischen TV-Mitarbeiter angegangen. Den für ihn und seinen Flügelpartner Arjen Robben vorgesehenen Bambi-Preis gibt es aber trotz der Entschuldigung nicht - eben wegen des Vorfalls vom Sonnabend. „Ein solches Verhalten gegenüber Vertretern der Medien können wir als journalistisches Haus nicht akzeptieren. Es tut uns leid, dass ein großartiger Sportler wie Arjen Robben von dieser Entscheidung mit betroffen ist“, teilte Veranstalter Hubert Burda Media am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit.

Der lachende Dritte ist nun wohl Claudio Pizarro. Wie „Bild.de“ berichtet, soll der Werder-Stürmer statt Ribéry und Robben den Bambi in der Kategorie „Sport“ bekommen. Der 40-Jährige hat 455 Bundesliga-Spiele absolviert und dabei 194 Treffer erzielt. So erfolgreich war kein anderer ausländischer Spieler, und auch in der aktuellen Saison zeigt der Peruaner im Bremer Trikot eindrucksvoll, wie gut er im hohen Fußballeralter noch mithalten kann. Offiziell bestätigt hat der Veranstalter noch nicht, dass der Preis an Pizarro geht

Ribéry hatte nach der Niederlage gegen Dortmund zum wiederholten Male in seiner Karriere die Nerven verloren und den französischen TV-Mann Patrick Guillou bei einem Streit geschlagen. „Es war natürlich falsch, was ich gemacht habe. Es ist immer schwierig nach einem Spiel, weil ich sehr emotional war“, sagte der Bayern-Spieler am Donnerstag bei seiner Entschuldigung. Ein Treffen mit Guillou hatte es bereits am Tag zuvor gegeben.