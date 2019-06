Pieper kommt von St. Pauli

Werder stellt sich in der Kommunikationsabteilung breiter auf. Vom FC St. Pauli wechselt Pressesprecher Christoph Pieper nach Bremen. Nur der Zeitpunkt ist noch offen.

Werder wird sich in der neuen Saison in der Direktion Kommunikation verstärken. Im Lauf der Saisonvorbereitung wechselt der Medienchef des FC St. Pauli, Christoph Pieper, nach Bremen. Er übernimmt unter Führung von Werders Mediendirektor Michael Rudolph die Leitung der Abteilung Public Relations und wird in dieser Funktion als Sprecher des Vereins auftreten.

Rudolph erklärte dazu am Sonntag: „Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist für diese neue Position einen sehr erfahrenen und in der Branche sehr geschätzten Kommunikationsexperten zu gewinnen, der viel Bundesligaerfahrung mitbringt. Er wird künftig vor allem die Arbeit mit der sportlichen Leitung intensivieren und mit seinem Team einen bestmöglichen Service für alle Medienvertreter und Rechteinhaber sicherstellen.“

Pieper soll noch den Vorbereitungsstart beim FC St. Pauli begleiten und im Lauf der kommenden Wochen zu Werder Bremen stoßen. Der 46-Jährige wechselte im Sommer 2011 vom FC Schalke 04 ans Millerntor, arbeitete dort zunächst zwei Jahre als Stellvertretender Pressesprecher bei den Braun-Weißen, bevor er vor sechs Jahren Gesamtverantwortung für die Kommunikation bei den Kiezkickern übernahm.