„Phase des Deutens und Rechnens ist vorbei“

Werder-Trainer Florian Kohfeldt imponiert, wie Nürnberg schon in der gesamten Saison versucht, spielerische Lösungen zu finden. Diesen und andere Gründe führt er an, um klar zu machen, dass das Nürnberg-Spiel am Sonnabend kein Selbstläufer wird. Mein-Werder-Reporter Jannik Sorgatz kommt anhand der Aussagen zu dem Fazit: "Florian Kohfeldt hat nach dem 2:2 gegen Frankfurt schon betont, dass die Phase des Deutens und Rechnens vorbei ist. Vor diesem Hintergrund bekommt das Spiel gegen Nürnberg eine noch größere Bedeutung."

