Pfiffe gegen die Werder-Mannschaft

Nach Werders 1:1 gegen Stuttgart waren Pfiffe im Weserstadion zu vernehmen. Das zeige die hohen Erwartungen an die Mannschaft, erklärt Sportchef Frank Baumann. Doch sollten sich Fans nicht anders verhalten?

Es gab sie, aber nicht jeder hat sie gehört. Frank Baumann etwa sagt, dass er „keine Pfiffe wahrgenommen“ hat. Der Sportchef sei wie gewöhnlich nach Abpfiff schnell in der Kabine verschwunden. Wer nach dem 1:1 gegen Stuttgart genauer hingehört hat, dem dürften die Unmutsbekundungen einiger Zuschauer aufgefallen sein. Das vierte Remis im sechsten Spiel der Hinrunde, dazu zwei Siege, aber keiner im Weserstadion. Das ist keine schlechte Bilanz, aber auch keine, die zu Werders Ziel Europa League passt.

„Stuttgart steht unten drin, dann sind die Erwartungen hoch“, sagt Baumann. Ein 1:1 befriedigt diese Erwartungen verständlicherweise nicht: „Es gab eine riesige Enttäuschung bei allen Beteiligten.“ Mannschaft, Trainerteam, Zuschauer, alle hatten mehr erhofft gegen den 15. der Tabelle. Der Sportchef hat Verständnis, will aber nach vorne schauen: „Zwei Dinge können wir jetzt tun. Das Spiel gegen Stuttgart vernünftig einordnen. Und es beim nächsten Mal besser machen.“

Das nächste Mal ist kommenden Sonntag in Wolfsburg. Für Max Kruse ist es „gewissermaßen schon ein Endspiel um die europäischen Plätze“. Aktuell liegt Werder sechs Punkte hinter dem VfL, dem Fünften der Tabelle. Und fünf hinter Frankfurt, dem Sechsten. Finalen Charakter hat das Spiel für Baumann nicht, er sagt aber auch, dass es „absolut in Ordnung ist, wenn Max das sagt. Es schadet nicht zu dokumentieren, wie wichtig das Spiel ist“.

Für Baumann sind es die nächsten Wochen, die wichtig sind. „Spiele gegen direkte Konkurrenten werden wir jetzt häufiger haben. Wir können durch Siege in diesen Spielen einiges für uns beeinflussen.“ In den nächsten sieben Partien warten vier Gegner, die in der Tabelle vor Werder stehen: Wolfsburg, Leverkusen, Gladbach und Bayern. Da wird sich zeigen, wohin Werders Weg führt.

Die Frage der Woche: Sind Pfiffe in Ordnung?

Was meint ihr? Ist es okay, die Mannschaft bei schlechter Leistung auszupfeifen – kann sie das vielleicht im besten Fall sogar aufrütteln – oder sind Pfiffe und Unmutsbekundungen während der Partie einfach nur falsch und demotivierend? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.