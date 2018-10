Per Doppelpack zum nächsten Seriensieg

Die Serie hält: Werders U19 ist auch im vierten Spiel in Folge als Sieger vom Platz gegangen. Der A-Junioren-Bundesligist schlug Union Berlin auswärts mit 3:1 und rückte vorerst auf Rang vier vor.

Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern, doch wirklich zwingend waren sie nicht. Anders die Bremer. Das Team von Trainer Marco Grote durfte bereits nach einer Viertelstunde erstmals jubeln, als Fred MC Mensah Quarshie zur Stelle war. Nur drei Minuten später lenkte der Werder-Nachwuchs das Geschehen endgültig in die richtigen Bahnen, dieses Mal traf Mensah Quarshie per Strafstoß.

Auch nach dem Seitenwechsel bestimmten die Gäste die Partie, es dauerte nicht allzu lang, ehe die endgültige Entscheidung fiel. Jorik Wulff machte mit dem dritten Treffer der Bremer Talente alles klar (53.). Dass Paul Petermann nur fünf Minuten später noch einmal für die Elf aus der Hauptstadt verkürzte, brachte den Auswärtstriumph nicht mehr in Gefahr. Am kommenden Wochenende trifft Werder erneut auf eine Mannschaft aus Berlin, am Sonnabend ist Hertha BSC zu Gast (11 Uhr).