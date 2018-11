Pavlenkas Comeback-Plan

Es ist die bange Frage, die die Werder-Fans umtreibt: Kann Jiri Pavlenka gegen Nürnberg spielen? Erst einmal muss er wieder voll ins Training einsteigen. Wann er das tut, hat der Torwart nun verraten.

Jiri Pavlenka war gut gelaunt und lachte viel. Gerade hatte er am Mittwochvormittag eine Einheit auf dem Platz absolviert, und das sah schon wieder nach richtigem Torwarttraining aus. Torwart-Trainer Christian Vander sowie die Keeper Jaroslav Drobny, Luca Plogmann und Eduardo dos Santos Haesler waren auch dabei. „Mir geht es gut, ich habe keine Schmerzen mehr“, sagte Werders Stammkeeper nach dem Training zu Mein Werder. Das Mannschaftstraining am Mittwoch wolle er zwar sicherheitshalber noch auslassen, am Donnerstag werde er aber wieder voll mit den Teamkollegen trainieren, kündigte Pavlenka an.

Pavlenka hatte sich während des 2:1-Siegs in Frankfurt am 1. September bei einem üblen Zusammenprall eine Gehirnerschütterung zugezogen. Anschließend bekam der 26-Jährige komplette Ruhe verordnet. Erst am Montag absolvierte er wieder eine Laufeinheit. Am Dienstag übte Pavlenka schon wieder locker mit dem Ball. Es geht also Schritt für Schritt voran beim Tschechen, und bislang läuft alles nach Plan.

Die Chancen, dass er schon beim Heimspiel gegen Nürnberg am Sonntag (15.30 Uhr) wieder zwischen den Pfosten stehen kann, sind inzwischen sehr gut. Endgültig grünes Licht wollte Pavlenka aber noch nicht geben. Er müsse erst einmal abwarten, wie er das Mannschaftstraining am Donnerstag verkrafte. „Ich hoffe aber, dass ich gegen Nürnberg spielen kann“, betonte Pavlenka. Etwas optimistischer in dieser Hinsicht war Florian Kohfeldt. Die Gewissheit, dass Pavlenka gegen Nürnberg spielen könne, werde immer größer, sagte der Trainer im Anschluss an das Mannschaftstraining am Mittwoch.