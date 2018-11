Pavlenka-Rückkehr steht an

Jiri Pavlenka wird laut Florian Kohfeldt in der kommenden Woche wieder mit der Mannschaft trainieren können. Das gilt auch für einen U-Nationalspieler, der seine Länderspielreise abbrechen musste.

Torwart Jiri Pavlenka wird zeitnah wieder in das Mannschaftstraining einsteigen. „Es ist alles im Plan. Ich bin optimistisch, dass er nächste Woche wieder trainieren kann“, sagte Trainer Florian Kohfeldt im Anschluss an den Test gegen den SV Meppen. Pavlenka hatte sich im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende nach einem Zusammenprall mit dem Frankfurter Mijat Gacinovic eine Gehirnerschütterung zugezogen.

Auch Johannes Eggestein, der am Freitag mit Problemen am Sprunggelenk aus dem Trainingslager der deutschen U 20-Nationalmannschaft abgereist war, soll in der kommenden Woche wieder mit dem Team trainieren können.