Pavlenka verlängert Vertrag

Die nächste wichtige Personalie ist geklärt: Torhüter Jiri Pavlenka bleibt Werderaner. Der Tscheche verlängerte seinen ursprünglich bis 2020 datierten Vertrag beim SVW.

Es gab sie dann doch noch, die richtig guten Nachrichten für die Werder-Fans. Zwar hatte es mit einem Sieg gegen Villareal nicht geklappt, dafür brandete einige Zeit später doch noch Jubel auf. Und das lag an Jiri Pavlenka. Der Bremer Keeper, der nach seinen starken Leistungen in der vergangenen Saison, regelrecht vom Anhang verehrt wird, verlängerte seinen Vertrag an der Weser.

Erst im vergangenen Sommer war der Tscheche für drei Millionen Euro Ablöse von Slavia Prag zu Werder gekommen, sein bisheriger Kontrakt wäre noch bis zum Jahr 2020 gelaufen. Doch nun besserten die Bremer nach – sicherlich auch in Sachen Gehalt. „Pavlas hat in den letzten Wochen immer wieder betont, wie wohl er sich bei Werder fühlt und dass er gerne auch zukünftig im Werder-Trikot auflaufen möchte“, sagte Sportchef Frank Baumann. „Wir freuen uns, dass er diesen Aussagen mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung noch einmal handfest Nachdruck verliehen hat.“

Ähnlich erfreut zeigte sich Florian Kohfeldt: „Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung, die Pavlas in seiner ersten Spielzeit als Bundesligatorhüter genommen hat. Darüber hinaus bildet er mit seinem Charakter auf und neben dem Platz einen wichtigen Part innerhalb unserer Mannschaft“, sagte der Bremer Chefcoach. Und Präsident Hubertus Hess-Grunewald ergänzte: "Er ist als Typ, als Mensch großartig. Und was er auf dem Platz im Tor zeigt, ist überragend. Pavlas, wir sind froh, dass du bei uns bist!"

Pavlenka bleibt bescheiden

Jiri Pavlenka fiel es nicht schwer, die Komplimente zurückzugeben. „Ich habe mich in Verein und Mannschaft von Beginn an sehr wohlgefühlt. Es bedeutet mir sehr viel, dass die Verantwortlichen im Klub, aber auch die Fans meine guten Leistungen honoriert haben", sagte er. "Mir persönlich ist es daher sehr wichtig, dass ich diese Leistungen in Zukunft bestätigen kann.“

Die Vertragsverlängerung der Nummer eins ist ein weiteres starkes Signal der Bremer. Erst kürzlich hatte Ludwig Augustinsson nach seinen starken WM-Auftritten mit der schwedischen Nationalelf seinen Kontrakt bei Werder erneuert – und somit sämtlichen Wechselgerüchten einen Riegel vorgeschoben. Ähnlich sieht es nun bei Jiri Pavlenka aus, der nach seinen Darbietungen in der vergangenen Bundesliga-Saison sicherlich auch in dem einen oder anderen Notizbuch der Konkurrenz stehen dürfte. Sollte nun einer dieser Mitbewerber in den nächsten Transferphasen anklopfen, befinden sich die Bremer – ähnlich wie bei Augustinsson – nun in einer deutlich besseren Verhandlungsposition. Meldet sich niemand, darf sich Werder nun noch länger über eine gesicherte sportliche Qualität freuen.