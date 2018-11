Jiri Pavlenka und Theodor Gebre Selassie sind für die Nations-League-Spiele der tschechischen Nationalmannschaft nominiert worden. Auch Ludwig Augustinsson wird in der Länderspielpause unterwegs sein.

Jiri Pavlenka und Theodor Gebre Selassie treffen in der Uefa Nations League am 13. Oktober auf die Slowakei und am 16. Oktober auf die Ukraine.

Ludwig Augustinsson spielt mit Schweden zunächst am 11. Oktober in der Nations League gegen Russland und am 16. Oktober in einem Freundschaftsspiel gegen die Slowakei.