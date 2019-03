Pavlenka ist die Nummer eins

Jiri Pavlenka ist nach Ansicht der Mein-Werder-User der „Man of the Match“ gegen Schalke gewesen. Bei der entsprechenden Umfrage setzte sich Werders Schlussmann deutlich gegen seine Konkurrenten durch.

Gerade mit seinen Paraden in Halbzeit eins des Heimspiels gegen Schalke sorgte Jiri Pavlenka dafür, dass Bremen nicht uneinholbar in Rückstand geriet. Die Belohnung: Der Torhüter vereinte bei der Wahl zum „Man of the Match“ knapp 1500 der abgegeben Stimmen auf sich und ist nach Ansicht der Mein-Werder-User am Freitagabend der beste Spieler im Weserstadion gewesen.

Auf Platz zwei folgt Max Kruse mit 877 Stimmen, der im Spiel gegen die Schalker vom Punkt traf. Doppelpacker Milot Rashica erreichte in der Abstimmung Platz drei (762 Stimmen).

Die Ergebnisse in der Übersicht: