Pavlenka, der Unglaubliche

Die MEIN-WERDER-Redaktion checkt die Leistungen der Werder-Profis in der abgelaufenen Saison. In alphabetischer Reihenfolge werden die Zeugnisse verteilt – heute ist Jiri Pavlenka an der Reihe.

Es gibt da diese Anekdote aus dem Sommer 2001, als ein gewisser Petr Cech ein Probetraining in Bremen absolvierte und durchfiel. Der 18-jährige Cech war Werder zu teuer, stattdessen wurde Jakub Wierzchowski verpflichtet. Der Rest ist bekannt, Cech startete drei Jahre später bei Chelsea London eine Weltkarriere, die noch immer anhält. An Wierzchowski erinnert sich heute niemand mehr.

Es gibt Menschen, die verbinden die Namen Petr Cech und Jiri Pavlenka, mischen sie mit ein wenig Hoffnung und heraus kommt die Fantasie, Pavlenka könne eine ähnliche Entwicklung nehmen wie Cech, sein tschechischer Landsmann. Pavlenkas erstes Jahr in Bremen macht jedenfalls Hoffnung, dass Werder diesmal die richtige Torwart-Entscheidung getroffen hat.

Zuvor gab es eine stattliche Liste von Fehleinschätzungen, nachdem Tim Wiese 2012 die Stadt verließ. Mielitz, Wolf, Strebinger, Casteels, Wiedwald und Drobny versuchten sich, erst Pavlenka schloss die Lücke. Dabei waren die Vorbehalte groß gegen den Unbekannten, der vergangenen Sommer für drei Millionen Euro von Slavia Prag kam. Etwas unbeholfen und ungelenk wirkten die ersten Auftritt, dann wurde Pavlenka schnell zur zuverlässigen Nummer 1.

Die Rasanz seiner Entwicklung ist wohl das Beeindruckendste, scheinbar mühelos gewöhnte sich Pavlenka an die ungewohnte Bundesliga. „Es ging deutlich schneller als erwartet, wir haben mit einer längeren Eingewöhnungsphase gerechnet", sagt Torwart-Trainer Christian Vander. „Jiri hat das richtig gut gemacht."

40 Tore musste Werder hinnehmen, jahrelang notorisch anfällig für Gegentreffer, ganze drei Klubs der Liga standen vergangene Saison besser da. Auch ein Verdienst Pavlenkas, eines, das über die Liga hinaus Beachtung fand. Angebote für einen Wechsel hat Pavlenka gerade bestätigt, er hat auch gesagt, dass er keines annehmen werde. Er will weiter lernen in Bremen und wachsen. „Ich bin überzeugt, dass die Bundesliga der richtige Schritt für ihn war und er jetzt noch ein, zwei Jahre braucht. Wenn er dann etwas anderes machen will, kann er das immer noch", sagt Vander. Werder will nicht schon wieder eine neue Nummer 1 suchen müssen.

Pavlenkas Saison in Zahlen

3060

Vieles im Torhüterleben ist hopp oder topp: Ganz viele Paraden können ein Spiel entscheiden, ein einziger Fehler aber auch. Entweder ist man die Nummer eins oder sitzt monate- oder jahrelang nur auf der Bank. Jiri Pavlenka hat seinen Status als Nummer eins bei Werder dazu genutzt, die optimale Ausbeute an Spielen und Spielminuten zu sammeln. Der Tscheche stand in allen 34 Bundesligaspielen auf dem Platz und verpasste keine einzige Minute. Demnach hatte Pavlenka 3060 Minuten Spielzeit nur in der Bundesliga und war damit der einzige Bremer Spieler, der die maximale Ausbeute erzielte. Nimmt man die 390 Minuten im DFB-Pokal noch dazu, kam Pavlenka in seiner Premieren-Saison in Deutschland auf 3450 Spielminuten.

76,19

Nur 40 Gegentore hat Werder in der abgelaufenen Saison kassiert, das waren nach Meister Bayern (28), dem VfB Stuttgart (36) und Schalke (37) die viertwenigsten der Liga. Das hatte mit einem deutlich verbesserten Defensivkonzept der Mannschaft - auch schon unter Ex-Trainer Alexander Nouri - zu tun und natürlich auch mit der individuellen Klasse Pavlenkas. 128 von 168 Torschüssen hielt Pavlenka, nur der Kölner Timo Horn rettete für den FC häufiger als Werders Schlussmann. Das brachte Pavlenka die erstaunliche Quote von 76,19 Prozent gehaltenen Torschüssen. Auch hier war nur ein anderer Keeper der Liga besser: Stuttgarts Ron-Robert Zieler spielte nicht nur acht Mal zu Null, sondern hielt auch 77,5 Prozent aller Schüsse auf sein Tor.

100

Ein Grund für die überragenden Werte Pavlenkas war sein Verhalten in Eins-gegen-Eins-Situationen und sein Timing im Herauslaufen. Pavlenka hatte zwölf Duelle in der Luft zu bestreiten und acht am Boden - und gewann alle 20 dieser direkten vergleiche mit dem Gegner. Das machte eine Quote von 100 Prozent. Besser geht’s einfach nicht.

61,6

Gerade in der ersten Saisonhälfte hatte Pavlenka noch ein paar Probleme mit seinem Passspiel. Der Keeper traute sich nur selten ein riskanteres kurzes Zuspiel oder einen Flugball auf den Flügel und entschied sich stattdessen für den neutralen Ball tief in die gegnerische Hälfte. Darunter litt dann fast schon automatisch auch seine Passquote. In der Rückrunde wurde Pavlenka sicherer und landete am Ende bei einer Passquote von 61,6 Prozent.

Jiri Pavlenka über...

...die Entscheidung, zu Werder zu wechseln: „Ich habe ungefähr fünf Sekunden überlegt."

...die öffentlichen Zweifel an seiner Verpflichtung: „Für mich war das eine besondere Motivation."

Torwartrainer Christian Vander über Pavlenkas Naturell:

„Er ist unaufgeregt, ohne große Gesten, kein Typ, der auf dem Zaun sitzt."