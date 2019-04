Pavlenka bald wieder im Training

Jiri Pavlenka hat sich am Sonntag noch einmal im Krankenhaus untersuchen lassen. Die Ärzte hatten gute Nachrichten für den Werder-Torwart: Er kann wohl bald wieder ins Training einsteigen.

Florian Kohfeldts Optimismus in Sachen Jiri Pavlenka ist am Sonntag durch eine weitere Untersuchung des Werder-Torwarts bestätigt worden. Der Trainer hatte schon nach dem 2:1-Sieg gegen Freiburg gesagt, dass er Pavlenka für die anstehenden Partien gegen den FC Bayern in der Liga und im Pokal einplane. Am Sonntag ließ sich der Keeper dann noch einmal im Krankenhaus durchchecken. Das Ergebnis: Pavlenka hat ein Hämatom am Oberschenkel, also einen Bluterguss. Das Ziel sei es nun, dass der tschechische Nationalspieler am Donnerstag wieder ins Teamtraining einsteige, teilte Werder mit.

Pavlenka hatte sich nach einer Rettungsaktion bei einem Zusammenprall mit Teamkollege Theodor Gebre Selassie am Oberschenkel verletzt und war zur Pause gegen Stefanos Kapino ausgewechselt worden. Kohfeldt hatte sofort betont, dass die Bänder nicht beschädigt worden seien. Das bestätigte sich nun ebenfalls durch die Untersuchung: Es lägen keine „strukturellen Schäden“ vor, schrieb Werder.