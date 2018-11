Werders Torwart-Trainer Christian Vander hat im Interview mit der „Bild“ über die bisherigen Leistungen von Jiri Pavlenka in dieser Saison und die sehr hohen Erwartungen an den Keeper gesprochen.

Jiri Pavlenka hat in der vergangenen Saison fast durchgehend überragend gehalten. Dieses hohe Niveau erreicht der Torwart aktuell nicht, auch wenn er ordentliche Leistungen bringt. Werders Torwart-Trainer Christian Vander warnt nun vor überzogenen Erwartungen an den Tschechen. „Wir sind absolut zufrieden mit ihm. Intern haben wir seine Leistungen von vornherein anders eingeordnet, als es von außen der Fall war. Es war schwer, die Leistung aus dem letzten Jahr einfach so zu wiederholen“, sagt Vander im Interview mit der „Bild“.

Eine Ursache dafür sei die fehlende Trainingszeit. Pavlenka verpasste einen Teil der Vorbereitung wegen Rückenproblemen, fiel mit einer Gehirnerschütterung aus, war eine Woche krank und reiste mehrmals zur tschechischen Nationalmannschaft. "Natürlich sehe ich auch, dass Pavlas in dieser Saison vielleicht schon mehr Fehler gemacht hat", erklärt Vander. "Aber es gibt Gründe dafür. Er kann die Konstanz in seinen Top-Leistungen in diesem Jahr nicht so erbringen wie im letzten, weil ihm das Training fehlt.“

Zudem seien die Erwartungen aufgrund der überragenden vergangenen Spielzeit zu hoch. „Deshalb wird seine immer noch starke Leistung jetzt häufig als Selbstverständlichkeit gesehen“, glaubt Vander. Der Torwart-Trainer betont auch, dass Pavlenka unheimlich selbstkritisch sei, manchmal sogar zu selbstkritisch. „Es ist unsere Aufgabe, ihm dann zu zeigen, dass Selbstzweifel nicht angebracht sind, sondern jeder Fehler erklärbar ist. Pavlas ist keine Maschine und Fehler gehören zum Torwartspiel dazu.“

