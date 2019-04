Pause für Bargfrede, Bluterguss bei Kruse

Am Ostersonntag ging es für Werders Reservisten am Vormittag auf den Trainingsplatz. Philipp Bargfrede war jedoch nicht dabei. Max Kruses Blessur aus dem Bayern-Spiel stellte sich derweil als Bluterguss heraus.

Es war kein freier, aber doch ein entspannter Ostersonntag für die Werder-Profis: Am Vormittag hielten die Reservisten der Partie gegen den FC Bayern eine regenerative Einheit unter Aufsicht von Chefcoach Florian Kohfeldt ab. Dass Max Kruse nicht zur kleinen Gruppe gehören würde, war klar: Der Kapitän hatte in München durchgespielt. Doch ob Kruse auch am Mittwoch (20.45 Uhr) beim Pokalspiel gegen die Bayern im Weserstadion zur Mannschaft gehören kann, ist noch offen.

„Die Situation ist ernst“, bekräftigte Kohfeldt, wenngleich eine leichte Besserung eingetreten sei: „Nach dem Spiel stand es 50:50, heute würde ich sagen 60:40, dass es klappt.“ Max Kruse hatte im Zweikampf mit Joshua Kimmich einen Tritt abbekommen. „Es ist ein Bluterguss im Oberschenkel“, sagte Kohfeldt. Klingt harmlos – ist aber eine schmerzhafte Angelegenheit, die angesichts der kurzen Pause bis zum Pokalspiel noch zum Problem werden könnte. Für Werder wäre ein Ausfall des besten Spielers naturgemäß kaum zu kompensieren. „Wir probieren alles“, erklärte Kohfeldt deswegen. „Er wird quasi rund um die Uhr behandelt.“

Entscheidung im Abschlusstraining

Am Montag haben die Werder-Profis trainingsfrei. Kruse hätte aber wohl ohnehin eine Pause erhalten. Ziel ist das Abschlusstraining einen Tag vor dem Spiel. „Wenn er Dienstag trainiert, wird er spielen können“, bestätigte Kohfeldt. Ähnliches könnte für Philipp Bargfrede gelten: Aus Gründen der Belastungssteuerung fehlte der Sechser am Sonntag, obwohl er gegen die Bayern nicht auf dem Platz stand. Möglich, dass sich ein Einsatz Bargfredes erst kurz vor dem Spiel entscheidet. Da Ersatzmann Nuri Sahin den Grün-Weißen nach einer Gelb-Roten Karte im Viertelfinale gegen Schalke 04 fehlen wird, müsste Kohfeldt bei einem Bargfrede-Ausfall wohl Maximilian Eggestein auf die Sechserposition zurückziehen.