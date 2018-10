Park-Streich von Arnautovic

Keine zehn Zentimeter hat Marko Arnautovic beim Parken vor Patrice Evras Auto Platz gelassen. In einem Video bei Twitter ist die Mini-Lücke zu erkennen und die Stimme des früheren Bremers zu hören. Der jetzige West-Ham-Profi sagt darin: „Bruder, du fährst nirgendwo hin. Du wartest, bis ich fahre.“ Wie lange Evra tatsächlich warten musste, ist nicht überliefert.

Arnie’s Instagram story after blocking in Evra’s car at training #WHU pic.twitter.com/F3roB9cSpS