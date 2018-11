P wie Przondziono, Martin

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

Anfang der 90er-Jahre holte sich Werder aus Salzgitter Verstärkung für die Amateure. Martin Przondziono war als offensiver Mittelfeldspieler eingeplant und sollte im besten Fall über die zweite Mannschaft langsam an die Profis heranrücken. Nach zwei Jahren Anlaufzeit schaffte es Przondziono in seiner dritten Saison bei Werder nach 15 Saisontoren für die Amateure tatsächlich in den Kader der Bundesligamannschaft. Allerdings war Werder damals eine Spitzenmannschaft und unterhielt auch einen entsprechend hochkarätig besetzten Kader.

Przondziono war als Notnagel auf Abruf geplant, sollten die etablierten Spieler auf seiner Position ausfallen. Das war in einer der erfolgreichsten Phasen der Bremer Vereinsgeschichte aber nie der Fall. Trainer Otto Rehhagel hatte Przondziono zwar immer mal wieder bei den Profis dabei, gab dem Spieler jedoch keine Minute Einsatzzeit. So blieb es bei 122 Pflichtspielen für Werders zweite Mannschaft (mit 38 Toren), aber keinem Einsatz für die Werder-Profis. Nach vier Jahren in Bremen wechselte Przondziono zum 1. FC Nürnberg und machte beim Club einige Spiele in der zweiten Liga. 2004 beendete Przondziono in Münster seine aktive Karriere und ist mittlerweile sportlicher Leiter beim SC Paderborn.