Osakos neue Sommerpläne

Eigentlich sollte Yuya Osako in diesem Sommer nicht zum japanischen Nationalteam reisen, nun überraschte Werders Offensivspieler mit der Aussage, genau das doch zu tun. In Bremen bleibt man dennoch gelassen.

Eine optimale Rückrunde war es für Yuya Osako nicht. In der Winter-Vorbereitung fehlte er Werder komplett, die ersten Spiele verpasste er ebenfalls wegen der Asienmeisterschaft. Zu allem Überfluss kam der Angreifer dann auch noch verletzt zurück und fiel weitere Wochen aus. Logisch, dass man bei Werder nicht allzu glücklich mit dieser Situation war und ihm deshalb eine geplante Reise im Sommer untersagte. Zur Copa America sollte es im Juni gehen, wo die Japaner in diesem Jahr als Gast mitspielen.

Nun überraschte Osako nach dem Spiel gegen Hoffenheim mit der Aussage, dass er nach der Saison doch zur Nationalmannschaft reisen werde. Droht da also ein neuer Zwist? „Wir sind noch in Kontakt mit dem japanischen Verband“, sagte Florian Kohfeldt am Dienstag. Werders Trainer war anzusehen, dass ihm die Situation nicht wirklich gefällt. Er betonte aber: „Das Turnier wird er auf keinen Fall spielen.“

Nach derzeitigem Stand sieht es deshalb so aus, als würde Osako lediglich in den Vorbereitungsspielen dabei sein. Der 28-Jährige trägt in Japan derzeit den Titel „Fußballer des Jahres“, entsprechend hoch ist sein Stellenwert in seiner Heimat. Die Reise zu den Testpartien ist für einen Nationalspieler seiner Klasse also ein Stück weit auch eine Selbstverständlichkeit. Das weiß auch Florian Kohfeldt. „Es wäre nicht so schlimm, wenn er das machen würde, wenn er nur die zwei Spiel hätte“, sagte er, „damit wird er auch genug Erholung im Sommer haben.“