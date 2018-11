Osakos Japaner weiter ungeschlagen

Zweites Spiel, zweiter Punktgewinn: Bald-Werderaner Yuya Osako erspielt sich mit der japanischen Nationalmannschaft ein 2:2 gegen den Senegal und bleibt punktgleich an der Spitze der WM-Gruppe H.

Das zweite Spiel von Werder-Neuzugang Yuya Osako bei der WM in Russland war das Duell der zwei Überraschungsmannschaften in der WM-Gruppe H: Am ersten Spieltag hatte Japan, von einer frühen Roten Karte begünstigt, durch einen Treffer von Osako gegen Kolumbien gewonnen, während Senegal mit einer disziplinierten Mannschaftsleistung einen Auftaktsieg gegen die Polen um Robert Lewandowski landen konnte.

Das Aufeinandertreffen der beiden Teams sollte schnell seinen ersten Treffer sehen: In einer offen geführten, zunächst ausgeglichenen Anfangsphase war es Liverpools Angreifer Sadio Mané, dem schon in der 11. Minute der Führungstreffer für den Senegal gelang. Zuvor hatte Japans Keeper Eiji Kawashima einen Schuss von Ismaila Sarr unglücklich nach vorne abgewehrt, Mané musste einfach nur noch richtig stehen, um den Abpraller im Kasten unterzubringen.

Es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, in der fußballerische Gegensätze aufeinandertrafen: Die Senegalesen überzeugten im kompakten 4-4-2 mit immer wieder vorstoßenden äußeren Mittelfeldspielern vor allem mit Tempo und Zweikampfstärke, die Japaner setzten im 4-2-3-1 eher auf ruhigen Ballbesitz- und Kombinationsfußball. Auch, wenn die Mannschaft des Senegal in Halbzeit 1 latent torgefährlicher wirkten, gelang den Japanern noch vor dem Pausenpfiff der Ausgleichstreffer: Erst wurde der aufgerückte Linksverteidiger Yuto Nagotomo mit einer schönen Spielverlagerung in Szene gesetzt, dann vollendete der ehemalige Frankfurter Takashi Inui mit einem sehenswerten Schlenzer zum 1:1.

Osako vergibt beste Chancen

Nach der Pause setzten die Japaner zunächst einiges daran, sich das 1:1 im Nachhinein zu verdienen. Ausgerechnet Osako scheiterte aber erst in der 49. Minute mit einem Kopfball aus kurzer Distanz an Senegals Keeper Khadim N’Diaye, dann verpasste der künftige Werder-Angreifer in der 60. Minute aus fünf Metern eine Hereingabe nur knapp. Wiederum Inui wäre in der 64. Minute fast sein zweiter Treffer gelungen, diesmal scheiterte der Japaner jedoch an der Latte.

Die Senegalesen präsentierten sich ihrerseits deutlich effizienter: Gegen den Spielverlauf traf Rechtsverteidiger Moussa Wagué nach einem starken Umschaltangriff zum 2:1. Die Japaner ließen sich ihre Spielfreude von diesem erneuten Rückschlag jedoch nicht verderben und kamen zum zweiten Mal zurück in die Partie, diesmal durch einen Treffer des eingewechselten Altstars Keisuke Honda. Auch Osako war an der Entstehung des Tores beteiligt: Seine Flanke konnten die Senegalesen nur zu Inui auf der gegenüberliegenden Seite klären, dessen flache Hereingabe Honda humorlos verwandelte.