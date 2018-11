Osako verpasst Sieg mit Japan

Yuya Osako war am Freitag für Japan im Einsatz. Beim Testspiel gegen Venezuela (1:1) durfte Werders Offensivspieler von Beginn an ran.

Werder-Stürmer Yuya Osako hat mit der japanischen Nationalmannschaft im Testspiel gegen Venezuela einen Sieg verpasst. Beim 1:1 (1:0) stand der Bremer in der Startelf und wurde in der 68. Minute ausgewechselt. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Japaner durch den Treffer von Olympique Marseilles Rechtsverteidiger Hiroki Sakai (40. Minute) in Führung. Von der Bank aus musste Osako mitansehen, wie seine Teamkollegen in der Schlussphase noch den Ausgleich kassierten. Der Ex-Hamburger Tomas Rincon, der aktuell beim FC Turin unter Vertrag steht, verwandelte in der 81. Minute einen Elfmeter zum Endstand.

Am Freitagabend sind noch die Werder-Profis Marco Friedl (mit Österreichs U21 gegen Griechenland, 17 Uhr) und Maximilian Eggestein (mit Deutschlands U21 gegen die Niederlande, 20 Uhr) im Einsatz.