Osako trifft bei Torfestival

In einem torreichen Testspiel gewann Japan gegen Uruguay 4:3 (2:1). Werders Offensivspieler Yuya Osako glänzte dabei als Torschütze.

Da war einiges los in Saitama. Am Ende setzten sich die gastgebenden Japaner um Werder-Profi Yuya Osako im Testspiel gegen Uruguay mit 4:3 (2:1) durch. Osako stand in der Startelf, spielte in der Spitze durch und erzielte den zwischenzeitlichen Treffer zum 2:1 (36. Minute). Dabei profitierte er von einer unglücklichen Aktion von Fernando Muslera. Uruguays Keeper wehrte einen Distanzschuss genau vor die Füße von Osako ab.

Takumi Minamino hatte Japan in Führung gebracht (10.), Gaston Pereiro ausgeglichen (28.). Nach der erneuten japanischen Führung durch Osako egalisierte PSG-Star Edinson Cavani (57.). Doch die Gastgeber antworteten postwendend: Ritsu Doan (59.) und Minamino (66.) stellten auf 4:2. Der Anschlusstreffer von Cristian Rodriguez (75.) kam für Uruguay zu spät.